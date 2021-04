Amici, Tommaso Stanzani torna in tv: ecco dove sarà

Eliminato dal Serale di Amici 20 tra le lacrime del pubblico, dei compagni e dei professori, il ballerino Tommaso Stanzani torna a grande richiesta in tv come ospite di Verissimo.

Tommaso Stanzani è riuscito ad ottenere il banco di danza ad Amici di Maria De Filippi nonostante balli da soli quattro anni. Scartato alle audizioni della scorsa stagione, il giovane bolognese si è presentato per la 20esima edizione del talent show riuscendo a convincere la professoressa più temuta di sempre: Alessandra Celentano.

È stata proprio quest’ultima a seguirlo in tutto il suo percorso di crescita all’interno della scuola e a decidere di portalo con sé al Serale. Settimana dopo settimana, Tommaso Stanzani ha dimostrato di essere un ragazzo in gamba, educato, preciso, attento, pronto a mettersi alla prova e ad imparare, pur consapevole di danzare da molti meno anni rispetto ai suoi colleghi. Arrivato fino alla fase finale di Amici, Tommaso è stato eliminato dai giudici, ma Maria De Filippi si è voluto complimentare con lui per il percorso fatto nella Scuola.

Tommaso Stanzani a Verissimo

La conduttrice, tuttavia, pare non essere stata l’unica ad apprezzare la gentilezza, l’educazione e la caparbietà di Tommaso Stanzani, che ha attirato l’attenzione di qualcun altro.

Il giovane ballerino, infatti, è stato chiamato per una partecipazione a Verissimo come ospite.

“Un ballerino meraviglioso, un ragazzo dal cuore d’oro, uno dei protagonisti più amati di questa edizione di Amici – si legge sul profilo social della trasmissione di Canale 5 condotta da Silvia Toffanin – . Sabato a Verissimo… Tommaso”.

I fan di Stanzani hanno accolto con grande entusiasmo questo annuncio e si sono riversati sul profilo Instagram del ballerino per fargli sentire tutto il loro affetto e stima.

In tanti, inoltre, ci hanno tenuto a ribadire l’ingiustizia per l’eliminazione di Tommaso da Amici. “Una delle eliminazioni più ingiuste”, “Ha subito un’ingiustizia, è un bravissimo ragazzo e un bravissimo ballerino”, si legge su Instagram, “L’eliminazione più ingiusta. Vai Tommy”, “Meno male che esistono programmi dove il talento viene premiato nel giusto modo”, si legge ancora in rete.

Tommaso Stanzani, l’elogio di Maria De Filippi

L’eliminazione di Tommaso Stanzani dal Serale di Amici, in effetti, ha colpito molti spettatori che si sono dimostrati in disaccordo con la scelta dei giudici.

La stessa Maria De Filippi è apparsa particolarmente commossa quando il ballerino è stato costretto ad abbandonare gli studi televisivi.

“Sei bravo, sei giovane – gli ha detto la conduttrice – . Complimenti per la tua educazione e per la tua lealtà. Non sei mai paravento”.

“Questo è solo l’inizio – ha aggiunto Alessandra Celentano, certa che Tommaso avrà davanti a sé una lunga carriera, mentre Arisa ha avanzato una proposta di lavoro – . Ti voglio in uno dei miei prossimi videoclip”.

Insomma, la carriera di Tommaso Stanzani sembra essere solo agli inizi.