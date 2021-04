Stefano De Martino, nuova avventura per il conduttore: dove lo vedremo

La carriera di Stefano De Martino continua a volare: dopo essere stato scelto come conduttore di Stasera tutto è possibile e giudice del Serale di Amici di Maria De Filippi, lo showman debutta a teatro.

Era il 2009 quando un giovane Stefano De Martino si presentava alle audizioni di Amici di Maria De Filippi riuscendo a conquistare un banco nella scuola e ad arrivare fino alle semifinali del Serale. Da quel periodo sono passati tantissimi anni, Stefano ha continuato a ballare e a studiare. Poi, appese le scarpette da danza al chiodo, De Martino si è fatto conoscere sempre di più in televisione fino ad arrivare ad essere scelto come conduttore della prima serata di Rai 2.

Ironico, spigliato, sempre pronto alla battuta, intelligente ma non saccente, Stefano De Martino ha imparato a farsi amare dal grande pubblico che ha dimenticato il suo esordio da ballerino e lo ha eletto tra i giovani conduttori più preparati degli ultimi tempi. Il successo del giovane napoletano, dunque, è stato inarrestabile e al curriculum di De Martino va ad aggiungersi un altro grande traguardo: uno spettacolo teatrale che lo vedrà impegnato per tutta l’estate.

Stefano De Martino a teatro con Izzo e Paolantoni

È stato proprio Stefano De Martino ad annunciare, con orgoglio, il prossimo impegno lavorativo che lo vedrà protagonista dei teatri italiani nei prossimi mesi.

“Che coppia noi tre – The show” è il titolo dello spettacolo che avrà come protagonisti, oltre all’ex ballerino, anche i comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni.

“Ci vediamo quest’estate, in giro, dal vivo – ha scritto De Martino a corredo della locandina che presenta lo show – . Oddio quando dico dal vivo parlo per me, non me la sento di garantire per gli altri due”.

Dalle dichiarazioni di Stefano e visto il curriculum degli altri protagonisti dello spettacolo, si preannuncia uno show fatto di grandi risate e di momenti esilaranti.

De Martino, d’altronde, ha già avuto modo di mettere in mostra tutta la sua comicità in Stasera tutto è possibile su Rai 2 insieme agli attori che lo affiancheranno in questa prima esperienza a teatro.

Stefano De Martino e la passione per la tv

La passione di Stefano De Martino, però, resta il piccolo schermo. Appese le scarpe da danza al chiodo – “Quando ho smesso di ballare nessuno si è dispiaciuto” – ha cominciato a cimentarsi come conduttore.

“Mi piace la tv per la sua estemporaneità, finché me la lasciano fare io sono contento e mi diverto – aveva detto a Tv Talk – . Sono un fan del varietà del sabato sera. È quello il mio obiettivo”.

Per il suo futuro, quindi, De Martino continuerà a lavorare davanti alle telecamere sperando di raggiungere vette sempre più elevate che lo potrebbero portare a condurre un varietà del sabato sera o, in un futuro un po’ più lontano, anche il Festival di Sanremo.

Per il momento, Stefano si gode il successo di Stasera tutto è possibile – che lo ha visto padrone di casa per il secondo anno consecutivo – e il prossimo debutto a teatro insieme agli amici Izzo e Paolantoni.