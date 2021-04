Wanda Nara si sfoga: “Con i bambini in DAD non riesco a pettinarmi”

Wanda Nara si lascia andare ad uno sfogo che coinvolge tutti i genitori che stanno seguendo i figli in Dad: la moglie di Mauro Icardi ha condiviso un post sul suo profilo Instagram che ha diviso il popolo social.

Sono tempi duri per mamme e bambini: le scuole sono chiuse a causa della pandemia da Covid-19 e i ragazzi sono costretti a seguire le lezioni da casa, coadiuvati dai genitori, nel caso dei più piccoli.

Le strutture scolastiche sono ormai un lontano ricordo, così come il contatto con compagni e insegnanti: mamme e papà si ritrovano coinvolti nel tempo dedicato allo studio dei figli, come è successo a Wanda Nara.

Wanda Nara alle prese con la didattica a distanza: cinque figli in casa

L’ex opinionista del Grande Fratello Vip ha voluto condividere con i follower delle foto inedite: chi è abituato a vedere le generose forme della Nara, si è trovato davanti, invece, otto foto che ritraggono i cinque figli intenti a studiare in Dad.

Tutti muniti di auricolari e posizionati davanti al pc, intenti, esattamente come gli altri compagni e come la maggior parte dei bambini del mondo in questo momento, a continuare gli studi a distanza. Ma c’è di più: la Nara, moglie del famoso calciatore del Paris Saint Germain si è lamentata circa la Dad, sottolineando come questo nuovo metodo di studio le impedisca di pettinarsi o cambiarsi. Wanda ha scoperto di avere una pazienza infinita, che le è servita in tutte le ore che i suoi figli hanno trascorso online.

Wanda a Milano: cosa bolle in pentola?

Cinque figli da seguire non sono pochi e, mentre il marito si allena e scende in campo per le partite più importanti della stagione calcistica, tocca alla bella argentina prendersi cura della prole, proprio come fanno tutte le mamme. Naturalmente non sono mancati i commenti sotto il post condiviso dalla showgirl che tanto successo ha avuto qui in Italia.

C’è chi ha fatto i complimenti a Wanda per la bellezza dei cinque figli e chi ha sollevato alcuni dubbi sulla veridicità delle sue parole riguardo al tempo che manca. La bella Nara attualmente si trova in uno straordinario attico super lusso acquistato da qualche mese nella città di Milano, dove la famiglia Icardi ha soggiornato per diversi anni. Pare che l’argentina si trovi in Italia per portare a termine alcuni progetti che la vedranno protagonista.

Wanda ha quindi voluto mostrare un lato inedito, che ancora non aveva condiviso sui social, e che la vede impegnata come mamma 24 ore su 24. Un modo per condividere gioie e dolori di questo momento con tutte le altre mamme alle prese con la didattica a distanza: anche la Nara spera che presto si possa tornare alla normalità e chissà che i suoi impegni in Italia non si protraggano con la sua presenza in un nuovo programma televisivo. Il pubblico ha già dimostrato di apprezzarla sia come opinionista sportiva che alle prese con gossip e reality show.