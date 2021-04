La pensione dorata di Alex Del Piero: vita da star hollywoodiana, che lavoro fa oggi

Attaccante della Juventus e della Nazionale Italiana, Alex Del Piero è stato uno dei calciatori più apprezzati degli anni Novanta. Appese le scarpette al chiodo, però, Pinturicchio ha cambiato vita e si è trasferito negli USA.

Considerato il quarto miglior marcatore di sempre insieme a Roberto Baggio, Alex Del Piero ha totalizzato 91 presenze e 27 reti con la maglia della Nazionale e ha sollevato innumerevoli trofei nazionali ed internazionali con la maglia della Juventus. Inserito nella classifica dei migliori marcatori italiani di tutti i tempi con 346 gol segnati in carriera, ha concluso la sua carriera calcistica nel 2015.

Da quel momento, la vita di Alessandro Del Piero è completamente cambiata: lasciati i campi di calcio, l’ex attaccante ha deciso di volare oltreoceano insieme alla moglie, Sonia Amoruso, sposata nel 2005. Papà di tre ragazzi, Tobias, Dorotea e Sasha, l’ex calciatore si è trasferito in quel di Los Angeles per godere appieno della sua pensione d’oro. Lusso sfrenato, una villa a Bel Air e le frequentazioni hollywoodiane, hanno reso celebre Pinturicchio anche negli States.

Alex Del Piero, vita da star dopo il calcio

Se il calcio è rimasto una costante nella vita di Alex Del Piero, che dal 2015 è tra gli opinionisti di Sky Sport, l’ex sportivo ha preferito ampliare le proprie passioni e godersi i soldi guadagnati come calciatore.

Salutata l’Italia, si è costruito una nuova vita a Los Angeles acquistando una villa da nababbi in quel di Bel Air.

Nel 2019 ha acquistato una “dimora” sulle colline di Bel Air composta da 5 camere da letto, 6 bagni, una sala cinema, una spa con mega-piscina, per una cifra da capogiro: 5,5 milioni di euro.

Alex Del Piero, dunque, pare abbia deciso di viversi appieno gli anni successivi la vita da calciatore che gli è valsa una serie di sacrifici e rinunce.

Con la pensione d’oro, quindi, ha preferito trasferirsi oltreoceano per iniziare una nuova vita con la moglie e i tre figli.

Ma non è tutto: Alex De Piero ha deciso di dedicarsi anche alla ristorazione e alla passione per le auto fondando, insieme all’attore Patrick Dempsey, il team automobilistico Dempsey/Del Piero Racing.

Leggi anche–>Alessandro Del Piero , avete mai visto dove vive? Ecco la casa dell’ex calciatore

Leggi anche–>Alessandro Del Piero ricoverato in ospedale:”Ancora non ci credo”

Alex Del Piero, dal calcio alla ristorazione

La vita di Alex Del Piero a Bel Air, tuttavia, non procede solo tra lusso e sfarzo: l’ex calciatore ha deciso di dedicarsi anche all’attività di imprenditore con l’apertura del ristorante che ha voluto chiamare “N.10”.

Ma non è tutto: ha lanciato la sua squadra nel mondo del calcio diventando co-proprietario della LA10 FC, che milita nella United Premier Soccer League, e gestisce tre ADP10 Soccer Academies, due a Los Angeles e una a New York, per tutti i ragazzi e le ragazze dai 6 ai 16 anni.

Business, ristorazione, vita di lusso e passione per il calcio, quindi, sono gli ingredienti della nuova vita da star di Alex Del Piero, che non manca di pubblicare sui suoi profili social scatti insieme a personaggi di Hollywood.

La sua villa da sogno, infatti, confina con quelle di Jack Nicholson e Sylvester Stallone, ma pare che l’ex attaccante della Nazionale e della Juventus sia anche molto amico di Johnny Depp e Arnold Schwarzenegger.