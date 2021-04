Anticipazioni Uomini e Donne 8 aprile, Samantha contro Alessio

Anche oggi, 8 aprile, alle 14.45 su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata di Uomini e Donne, che secondo le talpe del Vicolo delle news sarà ricca di avvenimenti, con al centro la tronista Samantha Curcio. Ecco qualche anticipazione

Samantha Curcio conosce due nuovi corteggiatori

Come sempre anche la puntata di oggi di Uomini e Donne è attesa da milioni di telespettatori. Quello che ci riserva oggi, 8 aprile, il dating show di Maria De Filippi è stato spoilerato dal Vicolo delle News, permettendoci di avere un piccolo assaggio di ciò che accadrà ai protagonisti della trasmissione.

Superato il momento di Gemma e Giacomo, posizionati al centro dello studio, l’attenzione si concentrerà su Samantha Curcio. La tronista avrà modo di conoscere due ragazzi nuovi, tra questi l’ ex tentatore di Temptation Island, Bohgan. La ragazza alla fine sceglierà di uscire con entrambi ma ciò scatenerà una reazione di Alessio. La Curcio a sua volta ribatte mandandogli un messaggio: “Che cosa ne può sapere una persona abituata a bere coca cola del sapere dell’acqua?“. Parole che sono state accolte da Alessio in maniera non tanto piacevole, tanto che il giovane ha ribadito la sua convinzione sul fatto che Samantha, continua ad andargli contro solo per la sua posizione economica.

Ma le sorprese per Samantha non finiscono qui. La ragazza si confronta infatti con un altro corteggiatore, Giulio. Se la loro esterna comunque è piaciuta ad Alessio, lo stesso non si può dire per Samantha, la quale non si ritiene affatto soddisfatta.

Luca Cenerelli spacca cuori

Tuttavia la puntata di oggi di Uomini e Donne darà spazio anche a Luca Cenerelli. L’affascinante milanese continua a dividersi tra Elisabetta e Anna Maria e con quest’ultima ci è anche uscito per una cena. Una cena che però che si è rivelata una specie di fallimento. Il cavaliere infatti pur ammettendo di essersi sentito molto coinvolto, decide di interrompere la conoscenza perchè sostanzialmente a conti fatti, non ha provato un granché.

Anna Maria ovviamente esprime tutta la sua delusione, con Gianni Sperti che pensa che tra i due ci sia stato qualcosa di più. Entrambi però spiegano che in realtà non è così. Luca Cenerelli è senza dubbio il cavaliere del momento di Uomini e Donne. Le anticipazioni raccontano che per lui scenderanno tre nuove signore. Il Cenerelli ne sceglie una e con lei farà un ballo. Una circostanza che manderà in tilt Elisabetta, la quale non riesce a trattenere le lacrime.

Sarà Maria De Filippi a provare a consolarla facendola ragionare.