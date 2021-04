Uomini e Donne, Valentina Autiero chiama Gero Natale: la dama pazza di lui

Tra due ex protagonisti del trono over di Uomini e Donne potrebbe nascere l’amore: stiamo parlando di Valentina Autiero e Gero Natale, cavaliere corteggiato anche dalla tronista Samantha Curcio.

Valentina Autiero ha deciso di lasciare gli studi di Uomini e Donne per coltivare la conoscenza con Germano Avolio. La frequentazione tra loro, però, non ha dato i risultati sperati e, alla fine, i due hanno annunciato la conclusione di ogni tipo di rapporto. Particolarmente scossa per l’epilogo di quella che sperava potesse diventare una relazione sentimentale a tutti gli effetti, Valentina ha preferito allontanarsi dalle telecamere di Canale 5.

Eppure, non ha mai smesso di guardare Uomini e Donne tanto da rimanere colpita dalla bellezza di uno dei nuovi cavalieri, Gero Natale. Quest’ultimo, rimasto tra le file del parterre maschile solo per qualche settimana, ha preferito lasciare il dating show condotto da Maria De Filippi perché ancora incapace – a suo dire – di imbastire una relazione con una donna. Così, dopo aver fatto breccia anche nel cuore della tronista Samantha Curcio, Gero ha deciso di tornare nella sua Sicilia e allontanarsi dalla tv.

Valentina Autiero: “Ho inviato un messaggio a Gero…”

L’uscita di scena di Gero ha spinto Valentina Autiero a fare un passo verso l’ex di Uomini e Donne, ammettendo di essere rimasta particolarmente colpita dalla sua bellezza.

“Gli ho mandato un messaggio su Instagram quando è uscito dal programma, proprio perché se uno mi piace mi piace a prescindere che sia lì – ha confessato lei a RTL 102.5 – . Lui mi ha messo un cuoricino però non ha risposto a parole. In realtà mi piacerebbe essere corteggiata ora…”.

La Autiero, quindi, ha voluto palesare il suo interesse a Gero sperando che, dopo un primo messaggio, possa lui iniziare a corteggiarla.

L’uomo, tuttavia, al momento dell’addio a Uomini e Donne ha sottolineato come, oggi, non si senta ancora pronto per una relazione sentimentale.

“Esco da una delusione sentimentale e non nascondo di pensarci a volte. Del resto siamo umani – aveva detto Natale a Maria De Filippi – . Credo che sia meglio non continuare per evitare di fare danni, ho bisogno di staccare, prendere le distanze”.

Gero Natale dopo Uomini e Donne

Dalle parole di Gero Natale si è intuito che la ricerca dell’amore non fosse il suo primo obiettivo una volta lontano da Uomini e Donne.

A spingerlo a ripensare alla sua situazione ci aveva già provato la tronista Samantha Curcio, rimasta non poco indifferente al fascino del siciliano.

“Visto che questo è il tuo ultimo giorno, ho trovato il coraggio di dirtelo – gli disse la ragazza – . Sto capendo il suo stato d’animo e il feeling che ho notato nei nostri sguardi credo che l’abbia notato anche lui. Mi incuriosisce perché mi sembra di capirlo anche con uno sguardo…”.

Nonostante il tentativo di Samantha, Gero ha preferito lasciare gli studi televisivi e, chissà, se l’interesse di Valentina Autiero possa spingerlo a riscoprire il desiderio di conoscere un’altra donna.