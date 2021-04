Il Paradiso delle Signore, l’addio d Federica De Benedettis: perché ha lasciato la soap

Il Paradiso delle Signore, una delle soap più amate del piccolo schermo italiano, ha recentemente visto l’uscita di uno dei personaggi più apprezzati, Roberta Pellegrino. Scopriamo le motivazioni.

In una delle ultime puntate de Il Paradiso delle Signore, Roberta, appena laureata in ingegneria, è partita per Bologna dopo aver accettato un’importate offerta di lavoro, lasciandosi alle spalle Milano. La brutta notizia è che per la Pellegrino potrebbe trattarsi di un addio definitivo alla fiction, a confermarlo è stata l’attrice che la interpreta, Federica De Benedettis.

Le spiegazioni dell’attrice

Dopo la messa in onda della puntata che vede la partenza della giovane Roberta, l’attrice ha parlato con i fans attraverso il suo profilo Instagram, facendo una diretta. In particolare Federica ha affermato che l’uscita di scena del suo personaggio sia stata una sua scelta, accolta e rispettata dagli autori che hanno fatto il possibile perché il tutto risultasse coerente con la trama. In particolare la giovane 30enne ha raccontato di essere pronta per dedicarsi ad altri progetti. Nello specifico ha anticipato ai followers: “Non posso dire molto ma posso svelare che subito dopo Pasqua inizierò le prove per uno spettacolo teatrale. Il quale andrà in scena a maggio ed inizierò le riprese per una nuova serie tv”. Insomma per Federica sembrano in arrivo nuove importanti possibilità di crescita e di carriera.

Ci sarà un ritorno di Roberta?

Inoltre l’attrice ha anche parlato del personaggio di Roberta e di un suo possibile ritorno ne Il Paradiso delle Signore dichiarando: “Non so se Roberta tornerà, si vedrà con il tempo. Dopo un percorso di più di due anni era giusto per me prendermi una pausa“.

Il futuro di Marcello

Uno dei principali dubbi di trama, dopo la partenza della Pellegrino per Bologna, è sicuramente relativo al personaggio di Marcello, che la giovane ha deciso di lasciarsi alle spalle. Gli spettatori ma anche Federica De Benedettis sono curiosi di venire a conoscenza della verità sul ragazzo che nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore inizierà una discussa relazione con Ludovica.