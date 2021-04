Dopo un breve stop legato alle festività di Pasqua, oggi 6 aprile 2021 torna la puntata di Uomini e Donne e stando alle anticipazioni, il protagonista sarà Armando Incarnato e il racconto piuttosto colorito, con la dama Angela. Vediamo insieme cosa succederà.

Per il ‘lunedì dell’Angelo’, la puntata del programma di Uomini e Donne non è andato in onda, per tornare oggi, 6 aprile 2021, nella consueta fascia pomeridiana delle ore 14 e 45 su canale 5, per intrattenere il pubblico da casa con le avvincenti trame sentimentali dei protagonisti.

Questa volta la nota dama torinese Gemma Galgani, spesso al centro dell’interesse nello studio di Maria De Filippi, si farà da parte per dare spazio ad un altro noto cavaliere: Armando Incarnato.

L’affascinante cavaliere napoletano è uno dei protagonisti della stagione del Trono Over, riscuotendo successo con le dame del programma. Anche in questo caso, Armando ha iniziato una nuova frequentazione con una delle donne presente nello studio e svela la passione che li travolge.

Armando Incarnato svela la passione per Angela

Secondo le anticipazioni fornite dal Vicolo delle News, nella puntata che andrà in onda nel dating show di oggi ma registrata nei giorni scorsi, ad essere protagonista è il napoletano Armando Incarnato e la sua frequentazione con Angela.

La dama in questione ha da poco concluso la sua frequentazione con il cavaliere Luca Cenerelli. Tra quest’ultimo e l’affascinante Angela la conoscenza non era andata a buon fine, così come l’uomo aveva spiegato pubblicamente.

Tra il cavaliere e la dama c’erano stati anche dei baci ma questi non avevano fatto scattare nulla così Luca Cenerelli aveva preferito chiudere. Un duro colpo per Angela, che si era detta delusa da questo atteggiamento, ammettendo di aver avuto un colpo di fulmine per il cavaliere Luca: “In lui il sentimento non è nato e non nascerà mai e hanno ragione gli opinionisti perché a lui non sono mai piaciuta. Le persone o ti piacciono o non scatta niente”.

Stavolta, però, il cuore di Angela torna a battere insieme al tanto ambito Armando Incarnato che svela, stando alle anticipazioni, di aver baciato la dama che dimostrerebbero la passione tra i due. A questo punto del racconto, che assume particolari ‘piccanti’, Maria De Filippi è costretta ad intervenire e blocca il discorso.

Gemma Galgani ancora protagonista

La puntata di oggi, 6 aprile 2021, si aprirà da quanto si era interrotto lo scorso venerdì: a tenere banco sarà ancora la dama torinese Gemma Galgani.

Abbiamo lasciato Gemma che era al centro di due fuochi: prima con Nicola Vivarelli e poi con il cavaliere Riccardo. Purtroppo, però, per la dama torinese questo è un ennesimo buco nell’acqua perché mentre lei spera in un futuro roseo, entrambi i cavalieri hanno confessato di vedere la Galgani solo come un’amica e nulla di più. Per cui il tutto ripartirà da qui e Gemma Galgani approfondirà con Maria De Filippi il suo stato d’animo.

Spazio anche Giacomo Czerny che ha lasciato a casa Carolina portando in esterna una nuova corteggiatrice mentre Martina si sbottona, soprattutto sul suo passato, e racconta dei dettagli molto dolorosi di alcune vicende vissute.

Sarà, quindi, un rientro dalla Pasquetta ricco di colpi di scena, che non deluderà il pubblico da casa che è in trepida attesa del dating show di oggi pomeriggio.