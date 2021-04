Una triste notizia che lascia tutti scioccati e porta un grave lutto nel programma di Uomini e Donne: è scomparsa la ex dama del Trono Over, Erica Vittoria Hauser, di soli 44 anni.

Sulle sedute destinate alle dame e ai cavalieri di Uomini e Donne, negli anni, sono arrivate molte persone che hanno fatto breccia nel cuore dei telespettatori. Ad appassionare, non solo le loro vicende amorose, ma anche il loro modo di fare e le loro personalità, al punto che una volta usciti dallo studio di Cinecittà, l’interesse del pubblico non è diminuito e hanno avuto i loro supporter anche sui social.

Tra questi protagonisti, immemore è stata anche la dama Erica Vittoria Hauser, originaria del Principato del Liechtenstein. La bellissima e affascinante ex dama ha raggiunto la sua popolarità proprio durante la sua partecipazione al programma di Maria De Filippi.

Per questo la triste notizia, giunta attraverso i suoi familiari sui social, ha portato un immenso stato di choc per tutti i suoi supporter e nella produzione del programma di Uomini e Donne.

Uomini e Donne: addio alla ex dama Erica

L’ex dama di Uomini e Donne, Erica Vittoria Hauser, ha perso la vita all’età di 44 anni nella sua casa di Roma, dove viveva da tempo.

La donna sarebbe morta nella notte tra domenica 4 aprile e lunedì 5 aprile 2021: sulle cause del decesso, ancora ignote, si sta indagando per capire i motivi. Una morte inaspettata che lascia sconvolte tutte le persone che conoscevano, di persona o attraverso i social, la ex dama di Uomini e Donne e a dare l’annuncio della scomparsa sono stati i suoi familiari attraverso Facebook.

Secondo quanto fanno sapere i familiari della donna, i funerali saranno celebrati domani, mercoledì 7 aprile alle ore 11 nella chiesa di San Gioacchino, nella Capitale.

Chi era Erica Vittoria Hauser

Sui social arrivano tanti messaggi di cordoglio e carichi di sgomento per l’improvvisa morte della giovane ex dama Erica. “Questa notte sei venuta a mancare, sono stravolta” scrivono i suoi fan, “Sei scomparsa così improvvisamente, eri una donna fantastica”: questi i messaggi che stanno pubblicando su Facebook tutte le persone che, virtualmente o di persona, conoscevano Erica Vittoria Hauser.

L’ex dama Erica, bellissima ed elegantissima, si era fatta conoscere nello studio di Cinecittà soprattutto per la sua raffinatezza. Lei stessa, sul suo profilo ufficiale Instagram, si era descritta come “fotomodella, laureata in architettura, interior ed esterior designer”. Infatti Erica aveva alle spalle una lunga carriera come modella, iniziata all’età di soli tredici anni.

Nel programma di Uomini e Donne, Erica aveva trovato l’amore per Ivano Rotoli ma la storia d’amore era durata poco: qualche mese dopo i due si erano già lasciati. Dopodiché aveva lasciato le luci della ribalta ma aveva continuato a mantenere i contatti con i suoi fan attraverso i profili social.

Sul suo profilo Facebook ufficiale, l’ultimo post di Erica risale al 1 aprile 2021: con una fotografia, ed un video, la meravigliosa ex dama si era scattata un selfie mentre era a passeggio per le strade di Roma ed era apparsa in forma smagliante e molto radiosa.