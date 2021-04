Barbara D’Urso verso la Rai? Piersilvio Berlusconi non gradirebbe la conduttrice

Bomba a casa Mediaset: si vocifera che Barbara D’Urso sia in partenza per la Rai e Piersivlio Berlusconi pare sia propenso a lasciar andare la conduttrice verso Viale Mazzini.

In forza a Mediaset dal 1998, quando venne scelta per la conduzione del Festival di Napoli, Barbara D’Urso è uno dei pilastri delle reti di Berlusconi. Al timone di programmi tv di grande successo, “Carmelita” è una delle presentatrice maggiormente in video degli ultimi tempi. Dagospia, però, ha lanciato una indiscrezione che ha scatenato i fan della D’Urso spifferando il suo possibile spostamento in Rai.

Secondo il sito di informazione, pare che Piersilvio Berlusconi non abbia gradito il fatto che Barbara D’Urso abbia “scippato” un ospite a Verissimo di Silvia Toffanin. Ma non è tutto: si dice, inoltre, che il vicepresidente di Mediaset non gradisca più i temi trattati e i toni usati nei programmi televisivi condotti da “Barbarella”. Ad incentivare le voci della dipartita di quest’ultima verso le reti Rai, inoltre, l’interruzione anticipata di Live – Non è la D’Urso e i bassi ascolti ottenuti da Domenica Live.

Barbara D’Urso lascia Mediaset?

Negli ultimi anni, Live – Non è la D’Urso ha registrato in media due milioni di telespettatori a serata: troppo pochi per Canale 5, costantemente battuta da Rai 1 e da Che tempo che fa, in onda su Rai 3.

Questo motivo, aggiunto alle tematiche affrontate nel corso del programma condotto da Barbara D’Urso, avrebbero spinto Piersilvio Berlusconi a chiudere con due mesi di anticipo lo show.

Alla D’Urso, tuttavia, è stato concesso di ritornare alla fascia pomeridiana con Domenica Live, mentre su Rai 1 va in onda Domenica In, programma che da sempre registra uno share altissimo.

La scelta dei vertici Mediaset pare non essere stata particolarmente gradita da “Carmelita” che, a chiusura dell’ultima puntata di Live!, ha voluto fare delle precisazioni che sono apparse come una bordata ai suoi detrattori.

“In prima serata ci vediamo in autunno – ha fatto sapere lei – . Domenica prossima in diretta con quattro cinque-ore di diretta. Come vedete ci sono e ci sarò sempre”. Una stoccata, dunque, a chi ha sempre denigrato il suo modo di fare televisione.

Eppure, nonostante l’annuncio della D’Urso sui prossimi impegni televisivi a Mediaset, Dagospia ha fatto sapere che Barbara sarebbe in trattative con la Rai.

Barbara D’Urso e i contrasti con Piersilvio Berlusconi

Ad incentivare la possibilità che Barbara D’Urso abbandoni Mediaset il basso gradimento di Piersilvio Berlusconi nei confronti dei suoi programmi.

“Piersilvio aborre la televisione trash-endente della D’Urso (‘Basta sesso o chiudo Domenica live’)”, scrive Dagospia, che annuncia le trattative in corso tra la conduttrice e la Rai.

Intanto, pare che fossero molti coloro che attendevano con ansia il declino di Barbara D’Urso: tra questi, scrive il sito di informazione, “il triplex Signorini-De Filippi-Costanzo, l’altra metà di Mediaset”.

I ben informati, infatti, sostengono che le trasmissioni condotte dalla D’Urso fossero ormai mal digerite da tre dei volti simbolo delle reti del Biscione.