La sua bellezza è disarmante,anche in versione totalmente naturale: così Romina Carrisi si mostra sui social in uno scatto acqua e sapone. Per lei una pioggia di apprezzamenti e di commenti positivi: “Sei bellissima” scrivono i follower.

E’ l’ultima figlia dei cantanti Romina Power e Albano Carrisi: è la piccolina di Cellino San Marco, la bellissima Romina Carrisi.

La sua bellezza è un sapiente mix di tratti somatici ereditati da mamma, di cui ha il fascino, l’amore per la spiritualità e lo sguardo, e di papà Albano, di cui la somiglianza del viso è lampante.

Attualmente Romina Carrisi, lontana dalle luci della ribalta, vive e lavora a Roma, dov’è impegnata soprattutto con l’arte e la fotografia, oltre che alcuni lavori ‘sperimentali’ in veste di scrittrice e produttrice. La 34 enne figlia di Albano e Romina ama utilizzare i social, in particolare Instagram dov’è molto attiva, per mantenere un contatto diretto con i suoi follower.

Solo poco tempo fa, Romina era riapparsa sui social, tranquillizzando i suoi fan che avevano notato, da un po’, un silenzio anomalo: “Scusate se sono mancata ma avevo perso la password di Instagram ed è stato difficile ricordarla” aveva detto la piccola Carrisi junior.

Romina Carrisi in uno scatto acqua e sapone

La fotografia pubblicata su Instagram risale ad un anno fa, allo scorso 10 aprile 2020, ed è stata scattata a Ibiza: cosa ha fatto la bellissima figlia di Albano e Romina durante la prima quarantena, causa pandemia? Così la giovane Romina soddisfa la curiosità dei suoi follower e si ritrae in un selfie in una versione totalmente al naturale, senza avere un filo di make up.

Romina Carrisi è immersa nel verde, in un prato e con dietro di lei degli alberi. E’ appena uscita dalla doccia ed ha i capelli bagnati, tirati all’indietro ed è vestita solo con un asciugamano per coprirsi. Guarda l’obiettivo della macchina fotografica con i suoi grandi occhi da cerbiatto color verde.

La sua pelle diafana, risalta il colore dei suoi capelli e i suoi occhioni, fornendo massima dolcezza alla bellissima Romina Carrisi che, nella didascalia, racconta le sue emozioni del primo lockdown, usando delle parole molto riflessive e poetiche.

E’ il 27 esimo giorno di una silenziosa quarantena con un umore fluttuante, nella natura che sboccia e le api che ronzano e la fame ‘ammazza-noia’ è in assalto, così spiega la piccola di casa Cellino. “I pensieri sono sparpagliati ma le paure sono sempre le stesse” spiega ai suoi fan Romina ma la bellissima donna non perde la speranza: “Sarà solo un ricordo malinconico di un periodo che speriamo di non dover mai più vivere” conclude la Carrisi.

Chi è il fidanzato misterioso di Romina Carrisi?

Intanto, intorno alla figura della giovane figlia di Albano a Romina, è scattata la rincorsa al toto nome per scoprire chi è il suo fidanzato. Ad alimentare la curiosità è stato un video di pochi secondi, dove si vede l’ombra di due sagome che camminano vicine, in cui Romina aggiunge una didascalia: “Io e Paul“. Di chi si tratta?

Sull’identità di “Paul“, Romina Carrisi non si sbottona ma l’unica informazione che ha dato al giornale Gente è stato quando ha raccontato di essersi innamorata del fortunato, in modo del tutto inaspettato.