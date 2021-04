Elodie stivaloni bianchi e vestitino corto: l’outfit illegale della cantante, gambe in mostra

Elodie continua a far parlare di sè, per la sua voce, per le sue dichiarazioni politiche ma come succede da un pò di tempo anche per la sua bellezza. In queste ore sta girando un breve filmato su Instagram, in cui appare vestita in rosa, scatenando come sempre il plauso dei follower.

Il successo di Elodie

E’ una delle cantanti più ammirate e seguite del momento Elodie. La cantante romana, ex allieva di Amici e fidanzata del rapper siciliano Marracash continua a scalare il successo sia in ambito musicale che nel mondo della moda, dove si trova perfettamente a suo agio, lanciando continuamente stili e tendenze attraverso i suoi outfit.

Il profilo social di Elodie, che oggi ha un seguito di ben 2,4mil follower è tappezzato di scatti che la ritraggono in tutta la sua bellezza in abiti meravigliosi e con acconciature stilose, a volte caratterizzate dai capelli lunghi portati fin sopra le spalle, grazie all’ extension, sfoggiati a coda di cavallo come l’abbiamo ammirata ultimamente a Sanremo o corti al naturale.

L’outfit rosa di Elodie

Oltre all’account ufficiale di Elodie, in rete esistono profili che osannano la bellezza di Elodie attraverso fanpage e gruppi di ammiratori e ammiratrici. Uno di questi ha pubblicato un video che mostra Elodie con un abito rosa e stivali alti bianchi.

L’outfit è portato come sempre con eleganza. Il vestito a maniche lunghe scende morbido sulle curve di Elodie, con un abbottonatura sul davanti fino a sfociare in un corta gonna svolazzante. Le gambe della cantante sono adornate da alti stivali bianchi dal tacco a spillo.

Come sempre i follower hanno apprezzato con entusiasmo, travolgendo il post con cuoricini e complimentandosi con la protagonista.

La posizione contro l’ omotransfobia

Tuttavia Elodie ha dimostrato di avere, oltre che il gusto nella moda e una voce pazzesca, anche la schiettezza nell’esprimere le proprie idee. In questi giorni infatti il suo nome è stato più volte associato ai diritti LGBTQ e non è la prima volta.

La cantante infatti ha sempre comunicato la sua opinione non esitando a commentare la presa di posizione del Vaticano contro le benedizioni delle coppie omosessuali. Ultimamente ha puntato il dito contro la Lega:

“Questa gente non dovrebbe essere in Parlamento. Questa gente è omotransfobica”. Ha tuonato attraverso le sue sue storie di Instagram, criticando duramente i parlamentari della Lega che fanno ostruzionismo contro il progetto di legge cosiddetto “Zan” per punire l’omotransfobia, approvato alla Camera lo scorso novembre e ancora in attesa di discussione al Senato. “Siete indegni“, ha detto Elodie riferendosi in particolare al senatore leghista Simone Pillon. Quest’ultimo ha definito il Festival di Sanremo “un ossessivo Gay Pride“.