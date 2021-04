Il Paradiso delle Signore, il mistero di Achille Ravasi presto ad una svolta

Il Paradiso delle Signore porta avanti un grande mistero che riguarda Achille Ravasi. I telespettatori, da un pò di tempo, si chiedono che fine abbia fatto, ma pare che si stia arrivando alla verità.

Dopo il viaggio di nozze, il mistero su Achille Ravasi

Achille Ravasi de Il Paradiso delle Signore brilla per assenza e non è ancora chiara quale sia stata la sua sorte. Sappiamo che dopo il matrimonio con Adelaide è volato in America per godersi il viaggio di nozze ma poi da lì non è più tornato.

Come sanno i fan della soap italiana diretta da Monica Vullo, la luna di miele dei due sposini non è stata proprio come ci si aspetterebbe. Umberto è dovuto andare Oltreoceano per salvare la cognata, ritornando in Italia con un segreto sul Ravasi, ancora non svelato. Ma gli indizi cominciano ad emergere e presto l’arcano sarà rivelato.

E’ chiaro che da quando Umberto e Adelaide sono tornati dall’America, nascondono qualcosa. Achille Ravasi è sparito dopo il suo viaggio a New York e c’è chi ipotizza come Arturo che magari si sta godendo la vita tra le braccia di una bella americana. Ma molto probabilmente non è così.

Adelaide nasconde la verità

Il destino di Achille Ravasi non è stato per niente piacevole. Lo si capisce dalla preoccupazione di Adelaide nell’evitare che qualcuno possa scoprire la verità. Secondo la contessa, Bergamini sa cosa è accaduto a Ravasi negli USA, ma a quanto pare sarebbe solo Adelaide a conoscere la verità. Verità che dovrebbe essere svelata nelle prossime puntate.

Sono molti infatti gli indizi ad annunciare una svolta nella faccenda tinta di mistero. Adelaide sta nascondendo una cosa inquietante che comincia a pesare ed è pronta ad esplodere da un momento all’altro. Manca davvero poco: presto la Di Sant’Erasmo vuoterà il sacco, rivelando una volta per tutte cosa è accaduto ad Achille Ravasi. Per questo motivo c’è molta attesa da parte dei fan de Il Paradiso delle Signore che non vedono l’ora di soddisfare la loro curiosità. Una suspense che tiene incollati al piccolo schermo milioni di telespettatori.

Un racconto inquietante

Adelaide dunque è pronta a rivelare tutto quello che sa su Achille e la sua scomparsa. Non può più continuare a tenere nascosta una verità che sembra sempre più scomoda e difficile da trattenere. Secondo gli spoiler il racconto di Adelaide sarà ricco di colpi di scena mettendo in difficoltà la contessa e mettendola sotto una nuova luce, al fianco del cognato Umberto, a quanto pare complice di quanto sarebbe accaduto.

La Di Sant’Erasmo dunque non è così trasparente come ha fatto sempre intendere. Il suo modo di fare sempre così impeccabile, evidentemente si è incrinato da qualche parte e il suo tentativo di tenere tutto sotto controllo sta cominciando a vacillare. La verità su Achille Ravasi mostrerà che la contessa è stata la protagonista di qualcosa di terrificante.