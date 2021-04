Beautiful anticipazioni: Brooke e Bill, contatto ravvicinato

Le anticipazioni di Beautiful, annunciano avvenimenti che hanno il sapore di tradimento e che riguarderanno il personaggio storico della soap opera americana, ossia Brooke Logan. Ecco i dettagli

Il tradimento di Brooke e Bill

Brooke Logan è un personaggio amato e odiato allo stesso tempo dai fan sfegatati di Beautiful. Il suo fascino si mescola al suo amore per Ridge, un amore che va avanti da decenni, voluto, ottenuto, difeso con le unghie e con i denti, ma anche tradito. Più volte.

E il tradimento si affaccerà nuovamente nella vita della bionda Logan e si consumerà, ai danni del primogenito dei “vecchi” Forrester, con Bill. Entrambi infatti tradiranno rispettivamente Ridge e Katie. Quello che ci annunciano gli spoiler di Beautiful infatti è un bacio che i due ex amanti si scambieranno, facendoli cadere in un forte imbarazzo. Ma non finisce qui.

La puntata di Beautiful che ci attende, racconterà del bacio tra Brooke e Bill, scambiato senza sapere che c’è qualcuno lì che li osserva. Questa persona infatti, ha anche la geniale idea di filmare tutto.

Lo sfogo di Brooke e il sostegno di Bill

Durante la puntata i telespettatori potranno vedere una vera e propria guerra tra la Logan e Quinn. Ma quello che succede si rivelerà un’occasione per la Fulton. Il tradimento si fa avanti proprio quando Bill fa visita a Brooke, che sta facendo da babysitter alla piccola Beth. Brooke come sempre trova sostegno in Bill che sta ad ascoltarla mentre lei gli racconta il brutto momento che sta vivendo con Ridge per il modo di fare di Thomas.

Brooke fa intendere che il suo matrimonio sta cominciando a vacillare e che lei e il marito stanno vivendo una vera e propria crisi. Spencer si limita a dire che è molto dispiaciuto di questa situazione. Ma ad un certo punto la bacia. Brooke si pente subito dicendo che non sarebbe mai dovuto accadere. Loro non sanno che c’è qualcuno lì, che senza farsi vedere, li sta spiando dalla finestra.

Esce fuori la verità

Intanto mentre Steffy rivela a Liam e a Hope, che è stato Thomas ad incitarla a baciare Liam per provocare il litigio con Hope, si scopre che a riprendere con il cellulare Bill e Brook che si baciano è Shauna. E’ proprio la Fulton a pizzicare i due “traditori” e sicuramente ne è felice, perchè così può raggiungere il suo scopo: quello di cadere tra le braccia di Ridge.

Sicuramente il Forrester non reagirebbe bene davanti il filmato, ma Shauna si affida all’esperienza di Quinn, a cui chiede consiglio su come procedere. Ma c’è un colpo di scena! La Fulton decide infine di cancellare il video dal suo cellulare ma la sua amica ha la prontezza di riuscire ad inviarselo a se stessa, in tempo.

Il video adesso è nelle mani di Wyatt, la quale ha l’intenzione di usarlo come arma contro Brooke. E non attende molto a renderlo pubblico. Sia Ridge che Katie scoprono così cosa è accaduto.