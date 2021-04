Albano stupisce, la dichiarazione su Romina: “Torneremo insieme se…”

Albano e Romina Power continuano ad essere al centro del gossip nonostante abbiano più volte dichiarato di non voler più ritornare insieme, ma un’ultima dichiarazione del cantante di Cellino San Marco ha riacceso le speranze dei fan.

Per anni, Albano e Romina Power hanno rappresentato per molti la favola: lui figlio di contadini che cerca la fortuna al Nord Italia incontra lei, bellissima figlia di attori di Hollywood, e se ne innamora. I due si sposano e diventano genitori di quattro splendidi figli, iniziano a vivere nel Sud Italia tra raccolti e campagne immense, ottengono un successo del tutto inaspettato ed entrano nel cuore di tutti gli italiani.

Ma come tutte le favole, anche quella di Albano e Romina Power ha vissuto un momento tragico – la scomparsa della figlia maggiore Ylenia – che ha disintegrato la famiglia e portato la coppia verso la separazione. Dopo anni di diatribe, poi, il cantante e la ex moglie sono riusciti a ritrovare l’equilibrio di un tempo riunendosi sul palcoscenico e tornando a far sognare tutti i loro sostenitori. Ma la reunion di Albano e Romina è stata solo professionale…

Albano e Romina insieme, ma solo per lavoro

Dopo aver calcato i palcoscenici di tutto il mondo come coppia – nel privato e sul lavoro – per un lungo periodo di tempo, Albano e Romina hanno preferito intraprendere strade differenti.

Lei si è dedicata alla meditazione e alla passione per l’arte, mentre lui ha continuato con la musica, ha conosciuto Loredana Lecciso ed è diventato papà di altri due ragazzi: Albano junior e Jasmine.

Anche la storia con la Lecciso ha vissuto un periodo di forte crisi che, ad oggi, è stata ampiamente superata, mentre in molti speravano che quella separazione momentanea potesse riportare Albano da Romina.

In realtà, il riavvicinamento tra i due c’è stato, ma si è trattato solo di un riavvicinamento musicale: la coppia di cantanti si è ricomposta e i due hanno iniziato ad esibirsi di nuovo in tutto il mondo con un tour che ha fatto sognare.

Albano e le ultime dichiarazioni su Romina

Lo stesso Albano, intervistato dal settimanale DiPiù Tv, ha ammesso di essere pronto a ritornare con Romina Power su uno dei palcoscenici più importanti della musica italiana: quello di Sanremo.

Escluso dall’ultimo Festival della Musica Italiana, il cantante di Cellino San Marco ha promesso di esibirsi ancora al Teatro Ariston e, possibilmente, insieme alla ex moglie.

“Torneremo insieme a Sanremo, se lei lo vorrà”, ha dichiarato Albano scatenando tutti i fan della coppia, speranzosi di vedere al più preso Carrisi e la Power insieme.

Ma il cantante è consapevole che Romina non sia particolarmente amante del Festival di Sanremo e ha ammesso che sarà difficile convincerla a tornare all’Ariston.

La speranza, tuttavia, è l’ultima a morire e i fan continueranno ad attendere intrepidi il ritorno – seppur solo professionale – di Albano e Romina.