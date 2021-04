Amici, ex allievi svelano particolari piccanti e stanze senza telecamere

Nonostante il serale di Amici di Maria De Filippi stia regalando grandi spettacoli e ricevendo un successo di telespettatori davvero eccezionale, alcuni ex concorrenti hanno svelato dei particolari intimi e segreti della scuola più e ambita d’Italia. Stanze senza microfoni e senza telecamere, retroscena piccanti e molto altro. Scopriamo tutto nei dettagli così come dichiarato da due cantanti ed un ballerino che hanno avuto la possibilità di calcare il palco del talent più amato di sempre.

Dettagli inediti

Alla sua ventesima edizione, Amici di Maria De Filippi si consacra non solo come il talent più amato della televisione italiana ma anche come uno dei programmi di maggior successo con grande successo di telespettatori e share davvero eccellenti. Intervenuti in una diretta sui social, tre ex concorrenti ovvero Arianna, Riccardo e Ibla hanno risposto alle domande spesso e volentieri intime poste da alcuni fan della trasmissione di Canale 5. Molti sono stati gli attimi di imbarazzo ma anche le rivelazioni del tutto inedite ed inaspettate. Molto da scoprire sugli ambienti della scuola e su alcuni elementi a dir poco intimi.

Rivelazioni inaspettate

Riccardo, Ibla e Arianna, nonostante non stiano più nella scuola di Amici di Maria De Filippi, continuano ad appassionare i fan del talent anche attraverso le dirette sui social. Quando una fan ha chiesto loro se potessero fare sesso in casetta, Ibla di pronta risposta ha chiosato così: “No, assolutamente no”. Arianna, dal canto suo, ha invece confermato che più volte Enula aveva degli atteggiamenti un po’ particolari e di non poter utilizzare internet in bagno in quanto la connessione era lenta.

Per tale ragione, l’ex allieva di Arisa, Ibla ha invitato la sua ex collega di scuola a non parlare degli assenti. Come se non bastasse anche Riccardo ha svelato dei particolari che nessuno si sarebbe mai aspettato ci fossero nella scuola di Maria De Filippi. La scuola che appare sempre molto dedita allo studio, al sacrificio e all’impegno costante, ovviamente, dà modo ai ragazzi di ritagliarsi momenti di tranquillità e svago lontano da occhi e orecchie indiscreti.

Amici e le parole di Riccardo

L’ex ballerino della squadra di Lorella Cuccarini, Riccardo Guarnaccia, ha svelato ai fan durante la diretta sui social che all’interno della scuola c’è una stanza in cui non ci sono i microfoni e telecamere dove i ragazzi potevano recarsi lì a intervalli di mezz’ora e a coppia.

Il tutto forse per garantire loro un minimo di privacy e soprattutto un attimo di distacco dai continui stress e dal continuo impegno costante nella scuola più amata dagli italiani. In queste ultime settimane, però, i ragazzi mantengono alta la concentrazione in quanto la strada per la finale si fa sempre più fitta e vicina e continuano a sottoporsi a molti guanti di sfida proposti dagli insegnanti.