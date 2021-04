Anticipazioni Un Passo dal Cielo 6: Francesco deve fare una scelta

Nella serata di giovedì 8 aprile andrà in onda la seconda puntata di Un Passo dal Cielo, una delle fiction più fortunate degli ultimi anni. Scopriamo insieme alcune anticipazioni del nuovo episodio.

In onda dal 2011 Un Passo da Cielo ha da subito conquistato milioni di telespettatori grazie alle misteriose avventure dei protagonisti e all’autenticità dei personaggi in cui è facile immedesimarsi grazie alle loro sfaccettature.

Il successo di Un Passo dal Cielo

Il primo episodio della sesta stagione di Un Passo dal Cielo ha confermato il successo delle edizioni passate conquistando l’attenzione di più di 3 milioni di spettatori e uno share del 18.1%. A contribuire a questo grande successo anche il ritorno televisivo di Daniele Liotti, che nella fiction veste i panni di Francesco Neri, ex guardia forestale. L’apertura della prima puntata ha decisamente sconvolto la trama, infatti Emma – una delle protagoniste più amate- è scomparsa dopo una lunga lotta contro un aneurisma. Nonostante ciò il suo personaggio continuerà a far parte delle puntate grazie ai continui flashback dell’amato marito.

Francesco si trova davanti a un bivio

Dopo una prima puntata decisamente scoppiettante anche le anticipazioni della seconda rivelano particolari molto interessanti. In particolare Manuela interpretata da Giusy Buscemi), sorella del commissario Nappi, è coinvolta in un incidente drammatico. La giovane riesce a salvarsi grazie all’intervento di Camilla, aspirante poliziotta, che la allontana dal luogo in cui sarebbe esplosa una bomba. Ovviamente la vicenda attira l’attenzione delle forze dell’ordine, e in particolare di Francesco che inizia le sue indagini. Tutti gli indizi raccolti sembrano portare verso la vecchia miniera ma restano ancora senza risposta troppe domande. Per Neri inizia una fase di crisi, deve prendere una decisione: continuare le indagini e aiutare Vincenzo nell’arduo compito di risolvere il caso o realizzare il desiderio di Emma e portare in salvo i lupi nel loro habitat naturale in Slovenia?

Il complicato caso di Dafne

A complicare la scelta per Francesco è anche il caso di Dafne (interpretata da Aurora Ruffino), ancora in sospeso. La donna infatti è in coma e la figlia ha rischiato di essere rapita dal padre, un uomo decisamente pericoloso. Insomma Neri è in difficoltà poiché ha la responsabilità di portare a termine queste indagini e non si sente ancora pronto ad andarsene.