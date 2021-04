Amici, Rosa parla della Celentano su Instagram: la ballerina si sfoga e dice tutto

Durante l’ultima puntata del Serale di Amici, la ballerina Rosa è stata eliminata e a caldo parla della sua insegnante, Alessandra Celentano. Ecco cosa ha detto la ex allieva Di Grazia.

Non ha ingoiato il rospo la ex allieva di Amici, Rosa Di Grazia che, durante l’ultima puntata del Serale del programma è stata, inaspettatamente, eliminata insieme all’altro ballerino del talent show, Samuele Barbetta. Per la giovane Rosa, l’esperienza di Amici si è conclusa e non salirà sul podio dei vincitori.

Un duro colpo per la Di Grazia che, subito dopo l’eliminazione, decide di lasciare un commento a caldo sul proprio profilo social, facendo ironia proprio sull’insegnante Alessandra Celentano.

Con la Celentano i rapporti non erano distesi ma, anzi, la docente ha spesso palesato, secondo il suo stile molto schietto e diretto, la sua disapprovazione verso le tecniche e il metodo usato da Rosa di danzare, al punto che, senza peli sulla lingua, aveva detto che la Di Grazia non era portata per il mestiere di ballerina.

Amici: Rosa parla di Alessandra Celentano

Il sogno di vincere il talent show di Maria De Filippi, per la ballerina Rosa Di Grazia si è concluso durante l’ultima puntata del Serale di Amici.

Spente su di lei le luci della ribalta, la giovane ex allieva ha deciso di esprimere un commento al vetriolo verso l’insegnante con cui non ha avuto rapporti idilliaci. Così sul suo profilo Twitter, Rosa ha pubblicato un video indirizzato alla Celentano.

Davanti a lei fa la conta, ironica, dei guanti di sfida che la sua ex docente le mandava, mettendola in competizione con gli altri studenti, così come vuole il gioco di Amici.

Una lunga serie di ‘souvenir’ dove la Di Grazia, con tono punzecchiante, commenta: “Tra poco me li ritrovo anche in camera oppure nella cassetta delle poste”. Rosa sottolinea che la Celentano le manderà guanti di sfida contro il mondo e sulla sua ironia, in sottofondo si sente qualche suo familiare che ride, simpaticamente.

Nella didascalia al video pubblicato sui social, Rosa scrive: ““Hai conservato le buste della Celentano?” “Certo, adesso ogni tanto ne metto una davanti alla porta, così la apro e scopro che la Celentano mi ha mandato un guanto di sfida””.

Rosa Di Grazia dopo l’eliminazione

La bellissima e comunque bravissima Rosa Di Grazia ha concluso il suo percorso ad Amici e, dopo l’ironia mossa verso la Celentano, ha scritto sui suoi canali social, un commovente pensiero verso i suoi supporter e chi le ha permesso di vivere questa emozionante esperienza.

Rosa si ritiene soddisfatta del suo duro lavoro, fatto di sacrifici e sudore, sempre a testa alta, ricco di profonde emozioni fatte di gioie e dolori, critiche ed elogi. La Di Grazia ha definito la scuola di Amici come una seconda famiglia dove ha trovato, soprattutto, l’affetto e la stima della sua insegnante del cuore, Lorella Cuccarini.

La giovane ex allieva, in ogni caso, rivela che non mollerà la presa per quello che è il suo sogno nel cassetto, ovvero fare la ballerina, e continuerà a studiare e lavorare di gran lena per realizzarlo.

LEGGI ANCHE : Rosa di Grazia prima di Amici, com’era: eccola ad un concorso di bellezza

LEGGI ANCHE : Amici, Rosa Di Grazia, chi è l’ex fidanzato (famoso). Lo abbiamo visto accanto ad Amadeus

“Un semplice grazie è riduttivo ma porterò nel cuore tutto quello che ho vissuto. Vi sono grata di tutto” così conclude il suo dolce e commovente pensiero la ballerina Rosa.