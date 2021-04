Amici 20, quarta puntata del serale: eliminato e ospiti

La nuova puntata di Amici di Maria De Filippi con il serale ritornerà domani sera su Canale 5. Nonostante la quarta puntata del talent sia stata registrata giovedì 8 aprile, ecco quindi alcune anticipazioni e spoiler della puntata che vedremo su Canale 5. Tante saranno le sorprese per i telespettatori e molti i numeri degli allievi a dir poco sorprendenti. Non mancheranno i soliti e tanto attesi battibecchi tra i docenti delle diverse squadre schierate.

Ospiti importanti

La quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi andrà in onda domani sera su Canale 5. Due saranno le grandi ospiti della serata Alessandra Amoroso e Francesca Manzini. Non saranno presenti Pio e Amedeo in quanto impegnati in quello che sarà il loro nuovo show Felicissima sera che andrà in onda da venerdì 16 aprile su Canale 5. Scopiamo Come si siano svolte le tre manche e i nomi dei ragazzi a rischio. Grande novità per questa quarta puntata, una sola eliminazione solo al termine delle tre sfide a squadra.

Le tre sfide

La prima sfida nella quarta puntata del serale di Amici di Maria De Filippi si è svolta tra i team di Alessandra Celentano e Rudy Zerbi che hanno deciso di sfidare la squadra di Anna Pettinelli e Veronica Peparini. In questo loro primo scontro il cantante Luca Marzano in arte Aka7even ha perso il guanto di sfida contro Deddy. Per tale ragione il cantante della Pettinelli non è stato eliminato subito ma è andato a rischio eliminazione. Nella seconda sfida Rudy e Alessandra Celentano hanno deciso di sfidare Arisa e Lorella Cuccarini.

Dopo lo scontro tra gli allievi delle due squadre a rischio eliminazione è finita Enula. Nella terza e ultima manche Lorella Cuccarini e Arisa hanno deciso di ricambiare il favore e sfidare di nuovo la squadra della Celentano e Zerbi. Dopo i vari scontri Tancredi non è stato salvato e si è ritrovato con gli altri due a rischio ovvero Enula e Aka7even.

Amici e la decisione finale

Dopo le tre manche nella quarta puntata serale di Amici di Maria De Filippi il primo ad essere salvato è stato Aka7even. Enula e Tancredi sono stati gli ultimi due e solo nella nuova puntata scopriremo l’esito finale.

Infatti, come di consueto Maria De Filippi comunica l’eliminazione definitiva quando i ragazzi rientrano in casetta proprio per evitare che ci siano problematiche legate alla registrazione che potrebbe dare l’opportunità al pubblico di scoprire l’esito ancor prima. In molti, nei giorni scorsi, hanno chiesto a gran voce di poter assistere alla puntata in diretta proprio per evitare la fuga di notizie relative agli spoiler sui vari siti. La nuova formula di un’unica eliminazione, potrebbe comunque mettere d’accordo tutti anche i fan che preferiscono attendere il sabato sera per godersi lo spettacolo.