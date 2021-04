Giusy Buscemi la verità: perché ha lasciato Il Paradiso delle Signore

Una delle protagoniste del cast de Il Paradiso delle Signore, Giusy Buscemi svela la verità sul perché ha deciso di dare il suo addio alla soap opera italiana di gran successo.

La bellissima Giusy Buscemi, nata a Mazzara del Vallo, nel 2012 vince la fascia di Miss Italia nel Concorso di bellezza. La passerella rossa dello storico patron don Enzo Mirigliani è stata, per la ventottenne, un importante trampolino di lancio per farle spiccare il volo soprattutto nel settore della recitazione.

Così nel 2014 Giusy prende parte alla nona stagione della serie televisiva di Don Matteo dove indosserà le vesti di Assuntina Cecchini. Galeotto sarà il set di Don Matteo dove la bellissima reginetta di bellezza, incontrerà anche l’amore della sua vita: il regista Jan Michelini, che ha sposato a Roma nel 2017 e con il quale, l’anno successivo, ha avuto una figlia, Caterina Maria.

Dopo una serie di altre esperienze lavorative, Giusy è arrivata a far parte del cast de Il Paradiso delle Signore ma, da poco, ha preso una drastica decisione, lasciando il pubblico a bocca aperta. Cos’è successo?

Giusy Buscemi la verità

Non farà più parte del cast della soap opera de Il Paradiso delle Signore nel ruolo di Teresa, la tanto apprezzata attrice Giusy Buscemi. L’annuncio è stato dato da lei stessa sul suo profilo Instagram, lasciando a bocca aperta i suoi sostenitori.

La Buscemi ha ammesso di essersi legata emotivamente al suo personaggio di Teresa, fin dal primo provino, così com’è capitato a tutti gli italiani che seguono la soap opera ed è per questo motivo che questa scelta le pesa tanto sacrificio.

Così, in modo inderogabile, Giusy lascia la soap con queste parole: “Purtroppo però è stato deciso di non continuare Il Paradiso delle Signore in prima serata e di fare un progetto quasi totalmente nuovo che sono sicura vi appassionerà in egual modo!”.

L’attrice ringrazia tutti i suoi fan per il supporto e per il tifo che le hanno fatto ma è fiduciosa di avere altre occasioni in futuro da condividere con il pubblico.

Giusy ha lasciato per stare con la famiglia?

Dal post pubblicato su Instagram, si capisce che sulla scelta presa da Giusy Buscemi ha inciso soprattutto il cambio d’orario della messa in onda. Probabilmente slittare la soap ad un orario che non sia quello serale, comporta per l’attrice troppi sacrificio, lontana dalla famiglia.

Giusy Buscemi, molto probabilmente, da madre ha scelto di tornare da sua figlia e a chi le consigliava di prendere una baby sitter per sopperire alla sua mancanza, l’attrice rispondeva: “Tate? Non ci penso neppure, sono una madre orgogliosamente italiana. Voglio dedicarmi a mia figlia in prima persona, nei primi mesi è fondamentale e arricchente”.

Inoltre la bellissima Giusy ha precisato che se proprio dovesse chiedere un aiuto per sua figlia, chiamerebbe sua mamma che è ancora molto giovane per fare la nonna – sitter, restando così in famiglia.

Per l’attrice, quindi, il valore della famiglia è al primo posto, scavalcando anche la carriera, al punto che il suo sogno nel cassetto è sempre stato quello di avere una famiglia numerosa, con addirittura otto figli.