Emanuele Filiberto, chi è e cosa fa la bellissima figlia Vittoria

Vittoria di Savoia è la figlia del Principe Emanuele Filiberto e, grazie al suo canale Instagram, si sta facendo notare. Scopriamo qualche curiosità sulla giovane erede del casato!

Emanuele Filiberto di Savoia, una vita di successi

Sangue blu e una ricca (e lunga) carriera costellata di successi nel mondo dello spettacolo fanno di Emanuele Filiberto di Savoia uno dei personaggi più amati in Italia. Attualmente giudice del serale di “Amici”, lo storico talent condotto dall’iconica Maria De Filippi, il Principe ha fatto il suo primo ingresso nel Bel Paese solamente nel 2002, dopo la caduta delle disposizioni sull’esilio: da quel momento, ha cominciato a farsi conoscere nel panorama televisivo italiano (seppur negli anni Novanta abbia vantato diverse ospitate a “Quelli che il calcio”), giungendo persino sul podio del “Festival di Sanremo” con il brano “Italia amore mio”, cantato con Pupo e Luca Canonici.

Oltre a una carriera di brillanti risultati, Emanuele Filiberto ha avuto la fortuna di trovare ben presto l’amore, sposando nel 2003 l’attrice francese Clotilde Courau. Dal matrimonio sono nate due figlie, Vittoria e Luisa. Ed è proprio sulla primogenita che sono puntati i riflettori…vediamo un po’!

Vittoria di Savoia, grazia e bellezza

Vittoria di Savoia, classe 2003, è già una piccola star dei social. Vanta 22,5 K di follower e una bellezza disarmante. Capelli biondi, sguardo profondo e personalità da vendere. Ha, insomma, tutte le carte in regola per diventare un’influencer di successo.

La giovane vanta inoltre i titoli di Principessa di Carignano e di Marchesa d’Ivrea, oltre che di Dama di Gran Croce. Quest’ultima nomina le è stata affidata dal padre, e sta a significare il fatto che è l’erede diretta del casato Savoia. Con questa mossa, cade di fatto la legge salica, che non consentirebbe alle donne di accedere alla successione dinastica: si tratta di un notevole passo in avanti, che la giovane di casa Savoia saprà sicuramente condurre con talento e maestria.

Le passioni di Vittoria

La figlia di Emanuele Filiberto, inoltre, coltiva numerose passioni. Le principali? L’arte e la moda, che condivide anche con la madre Coltilde: le due spesso presenziano a sfilate altamente esclusive in giro per il mondo, indossando capi di brand altamente famosi. Al momento Vittoria vive tra l’Italia, Ginevra, Montecarlo, gli USA e Parigi: in quest’ultima città sta portando avanti i suoi studi, e condivide spesso foto che la ritraggono nei posti più belli e importanti della capitale francese.

Nel marzo del 2020, inoltre, la giovane avrebbe avrebbe dovuto debuttare in società: un evento attesissimo e su cui si erano sicuramente create notevoli aspettative. L’emergenza sanitaria, tuttavia, ha bloccato il tutto e la data è stata posticipata a data da destinarsi.

Chissà se un giorno Vittoria di Savoia debutterà al fianco del padre in qualche programma televisivo! Sarebbe sicuramente efficace vederla presenziare, ad esempio, in un programma giovane e fresco come “Amici”. Al momento si tratta solamente di fantasie, ma chissà…mai dire mai!

