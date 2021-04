Principe Filippo, il Viagra e una giovane amante dietro l’infarto del 2012?

Il Duca d’Edimburgo è stato per 73 anni il compagno della regina Elisabetta II. Fedele compagno? Non proprio… era noto che fosse un tombeur de femme.

Filippo d’Edimburgo, un vero tombeur de femmes

Se la regina amava ripetere che “Cambiare un uomo è inutile e si perde solo tempo ed energia nel tentare di farlo“, è lecito pensare che la sovrana avesse accettato l’infedeltà o meglio le infedeltà del marito appena scomparso, considerato in gioventù, a ragione, uno degli uomini più affascinanti al mondo. Sul piatto della bilancia, la sovrana avrà messo sicuramente la dedizione alla monarchia e alla sua figura del giovane Mountbatten che l’aveva conquistata da giovanissima. Pare ormai assodato che il duca d’Edimburgo si sia concesso frequenti scappatelle, alcune anche poco nascoste, anche se minimizzava. “Ogni volta che mi vedono accanto a una giovane donna affascinante dicono che è la mia amante. Ne sono lusingato“, aveva confessato divertito a un reporter qualche anno fa.

L’infarto del 2012 causato dal viagra?

La debolezza verso il gentil sesso però avrebbe potuto costargli molto cara, almeno a quanto riporta Dagospia raccontando che nel 2012 il principe fu vittima di un infarto “che il centro Papworth è riuscito a fermare con la procedura dello stent“. Che un uomo di 90 anni possa avere un infarto è abbastanza comune. Meno comune è la causa che Dagospia avrebbe insinuato: l’uso del viagra, che certo non gli serviva ad avere maggiori performance con la sua legittima consorte ma piuttosto con la giovane nobildonna di cui si era invaghito. Pare che l’affascinante signora si chiamasse Amanda e avesse 42 anni cioè 50 circa meno del principe, il quale non avrebbe saputo resistere di fronte alla sua bellezza e alla sua giovinezza.

La passione per una donna più giovane di 50 anni

Tale Lady Amanda, di cui Dagospia non fa il cognome, sarebbe stata la vedova di un amico del principe Carlo, scomparso in un incidente di sci e un’assidua frequentatrice della famiglia reale, presente anche al matrimonio di William e Kate e spesso fotograta in compagnia del Duca d’Edimburgo. A confermare indirettamente la liaison e il suo legame con il ricovero il fatto che il principe Filippo rimase da solo all’ospedale di Cambridge senza ricevere visite dalla famiglia, impegnata nella tradizionale battuta di caccia di Santo Stefano a Sandringham, la residenza natalizia.

Un nutrito numero di amanti prima e durante il matrimonio

Questa signora non sarebbe certo stata l’unica amante del principe Filippo. Prima di lei ci sono state numerose altre donne, come raccontato da Ingrid Seward nella biografia My Husband and I The Inside Story of 70 Years of Royal Marriage. Come Alexandra Hamilton Duchessa di Abercon, cugina della futura sovrana, un flirt che rischiò di far saltare le nozze reali, e l’attrice Pat Kirkwood ma anche l’italiana Caterina Irene Elena Maria Boyle Lady Saunders, una nobildonna fiorentina famosissima e popolarissima come modella.

Il Duca d’Edimburgo tradì la regina con la madre di Sarah Ferguson?

Anche se il nome più clamoroso, tra le supposte amanti del principe Filippo, sarebbe quello di Susan May Wright Ferguson, la madre di Sarah Ferguson che avrebbe poi sposato proprio il figlio di Filippo, il principe Andrea, divorziando qualche anno più tardi. Susan, che aveva 16 anni meno del Duca d’Edimburgo, aveva sposato giovanissima Ronald Ferguson, che giocava a polo con Filippo ed era manager del principe Carlo. La frequentazione, mai confermata, fu antecedente al 1972, quando la famiglia Ferguson fu squassata da uno scandalo: Susan fuggì in Argentina col campione di polo Hector Barrantes che poi sposò, abbandonando le due figlie che vennero cresciute dal padre. Scomparsa nel 1988, ha portato questo segreto nella tomba.