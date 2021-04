Fabio Fazio, la confessione inaspettata: “Dovrei smettere…”

Fabio Fazio è indubbiamente uno dei conduttori più amati del piccolo schermo: dopo una carriera incredibile, il presentatore si interroga sul sul futuro in televisione, tra bilanci e progetti ancora in cantiere.

Ha raggiunto il successo entrando nelle case degli italiani con Quelli che il calcio, poi è passato alla conduzione di show importanti, pietre miliari della televisione, come il Festival di Sanremo, e ha saputo conquistarsi un posto tutto suo con Che tempo che fa.

Stiamo parlando di Fabio Fazio, che recentemente ha subito un’operazione delicata, e del suo stile di conduzione elegante e classico per certi aspetti, ma anche moderno e frizzante, dove è necessario: cosa immagina per il suo futuro televisivo il noto conduttore?

Grande successo di ascolti per Fabio Fazio e Che tempo che fa

Da quando ha cominciato a condurre il suo spazio di interviste e approfondimenti, Fazio ha sempre raggiunto ottimi risultati in fatto di ascolto: unica parentesi negativa è stata il passaggio su Rai Uno, ma il ritorno su Rai Tre ha dato nuovo smalto al programma, che ha ritrovato le protagoniste storiche, Filippa Lagerback e Luciana Littizzetto.

Per gli italiani l’appuntamento domenicale è un momento di informazione ma anche di intrattenimento, con ampio spazio riservato al Covid-19 e alla situazione pandemica in Italia e nel mondo. A completare il successo della trasmissione ci pensano gli ospiti in studio, protagonisti del mondo dello sport, della musica, del cinema e della politica nostrana.

Dopo il successo ottenuto in fatto di ascolti durante l’ultima stagione, lecito chiedersi quale sarà il futuro di Fazio, che si è dichiarato contento a Tv, Sorrisi e Canzoni: “Sono contento degli ascolti perché la domenica è un campo di battaglia feroce”. Intanto si susseguono voci sulla possibile trasformazione di Che tempo che fa in una trasmissione pomeridiana a carattere quotidiano e non festivo.

Il futuro di Fazio in tv: addio o nuovo programma?

Cosa può svelare a questo proposito il conduttore Rai? “A dire il vero ci sto pensando da un po’, ma devo chiedere il permesso ai miei figli. Prima di venire qui in redazione ho ripassato con mia figlia i pronomi riflessivi”. Ma questo non sembra essere l’unico progetto a cui sta lavorando il conduttore, che pensa anche a riportare in auge un vecchio programma televisivo italiano. “Dico sempre che mi piacerebbe rifare Il Pranzo è Servito. Sto pensando seriamente a un programma disordinato sulla storia della televisione”, ha detto.

Una vita, condivisa con la moglie Gioia Selis, ricca di spunti e di interessi, dai quali attingere per trovare infinite strade in cui cimentarsi. “Ma mi piacerebbe anche fare un programma di libri, un altro sulle ristrutturazioni delle case, uno sull’alpinismo, uno sulla storia dell’arte e mille altri”, ha dichiarato Fazio. Inaspettatamente, poi, il presentatore lancia un’ipotesi che deluderebbe una larga fetta di pubblico: “Tutto ciò dura sino alle 18. Dopo quell’ora, mi persuado, invece, che dovrei smettere definitivamente di fare televisione. E questo succede ormai tutti i giorni”.