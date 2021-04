Beautiful: anticipazioni puntate italiane dall’ 11 al 17 aprile 2021: Brooke in guerra

Gli appassionati della nota soap opera americana Beautiful non resteranno a bocca asciutta ma, di seguito, ci sono tutte le anticipazioni alle prossime puntate italiane. Inizia la guerra tra Brooke e Quinn mentre la giovane Steffy avrà a che fare con i sensi di colpa ed infine Wyatt farà una scelta ufficiale.

Per il pubblico italiano non resta che mettersi comodo sul proprio divano di casa, sintonizzarsi su canale 5 e godersi tutte le puntate che andranno in onda da domani, sabato 11 aprile fino al prossimo sabato 17 aprile: di sicuro sarà una settimana ricca di colpi di scena.

La produzione della tanto amata soap opera di Beautiful non deluderà gli appassionati, proponendo una trama ricca e intricata tra gli ormai, conosciutissimi, personaggi.

Secondo le anticipazioni sulle prossime puntate che andranno in onda in Italia, al centro dell’interesse, in principalmodo, ci sarà Brooke Logan che ha dichiarato guerra aperta a Quinn, cercando in tutti i modi di dimostrare ad Eric Forrester la slealtà di sua moglie: ci riuscirà?

A tenere banco saranno anche i sensi di colpa di Steffy Forrester e soprattutto la scelta di Wyatt decide di tornare ufficialmente insieme a Flo. Vediamo insieme i dettagli delle puntate.

Beautiful anticipazioni: Brooke in guerra contro Quinn

Una nuova guerra interna si è scatenata a Beautiful: Quinn insieme a Shauna, sta mettendo i bastoni tra le ruote a Brooke cercando di farla separare da Ridge. Ecco che la Logan non si lascia sfuggire l’occasione e corre da Eric per dimostrargli la slealtà della moglie e chiede all’uomo di cacciare le due donne di casa.

Quinn, furiosa, trama vendetta per quanto messo in atto da Brooke mentre Shauna fa le valigie. Intanto, però, la Fuller confessa che se Brooke continuerà con la sua guerra, sarà disposta anche a eliminarla definitivamente. Le minacce di Quinn, però, non spaventano Brooke che continua ad ostacolare la sua rivale.

Così Quinn decide di andare da Ridge e raccontare tutto all’uomo, anche del tentativo di Brooke di sabotare le sue nozze con Eric. Chi la spunterà tra le due donne?

I sensi di colpa di Steffy e la scelta di Wyatt

Emergono i sensi di colpa per Steffy che, su consiglio di suo fratello, si è lasciata andare baciando Liam, allontanandolo di conseguenza da Hope. Così, con il magone, decide di confessare tutto alla giovane Logan ma, proprio in quel momento, Thomas irrompe e interrompe il discorso.

Intanto Liam è combattuto e vive una intensa crisi perché vede Hope sempre più vicina a Thomas e, non sapendo come gestire a situazione, cerca consiglio in suo padre Bill che lo spinge ad un ritorno con Steffy.

Nelle prossime puntate vedremo anche come Wyatt prende una decisione definitiva e ne parla con sua madre. Seguirà poi un confronto tra Sally e Flo e sarà proprio la giovane Fulton ad ammettere di non essere disposta a rinunciare a Wyatt in nessun caso.

Come andrà a finire? Non ci resta che aspettare le prossime puntate di Beautiful con una ricca e avvincente settimana.