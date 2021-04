Eleonora Daniele in lacrime | Grande emozione per la conduttrice

Protagonista dell’ultima puntata della Canzone Segreta condotta da Serena Rossi è stata Eleonora Daniele. La conduttrice padovana ha raccontato un momento molto delicato ma allo stesso tempo emozionante della sua vita. Scopriamo tutto ciò che è accaduto nella puntata di ieri entrando nei dettagli della vicenda.

Fiore di Maggio

Eleonora Daniele è stata la protagonista assoluta dell’ultima puntata della Canzone Segreta condotta da Serena Rossi su Rai 1. La conduttrice campana ha avuto l’occasione di intervistare Eleonora e parlare soprattutto a cuore aperto del momento meraviglioso che sta vivendo. Eleonora, infatti, lo scorso maggio ha dato alla luce la figlia Carlotta nata dalla relazione con suo marito Giulio. La conduttrice padovana ha avuto modo di vedere delle immagini molto emozionanti accompagnate da una delle canzoni più belle di Fabio Concato. Eleonora ha fatto fatica a contenere le emozioni e le lacrime. Ha anche affermato che mentre era in clinica, un gabbiano era sempre fuori dalla finestra e il tutto si arricchiva di emozioni e di felicità.

Emozioni uniche

Eleonora Daniele è reduce dai suoi grandi successi televisivi alla conduzione di Storie Italiane con uno share ed un riscontro di pubblico davvero eccellenti. Ha parlato a cuore aperto nell’ultima puntata della Canzone Segreta condotto da Serena Rossi. In studio le sono stati accanto parenti e nipoti per condividere con lei delle emozioni straordinarie. Ha avuto quindi l’occasione di parlare molto serenamente della sua vita e della grande gioia che ha portato a lei e al marito Giulio la piccola Carlotta.

La conduttrice ha anche confermato che finalmente a breve farà il battesimo alla bimba che, in seguito all’emergenza sanitaria, è sempre stata posticipata. Nonostante il periodo che si sta vivendo davvero ostico e difficile per tutti, la conduttrice e suo marito potranno finalmente celebrare il battessimo per la piccola Carlotta che tanto amore ha portato nelle loro vite. La nascita della bimba, quindi, ha portato loro grande serenità e soprattutto una felicità immensa. Eleonora ha anche confermato in lacrime che la canzone di Fabio Concato è quella che si sente di dedicare a tutte le mamme che danno alla luce i bimbi soprattutto nel mese di maggio così come il titolo della canzone omonima.

Il grande successo di Eleonora Daniele e della Canzone Segreta

La storia meravigliosa di Eleonora Daniele raccontata in maniera impeccabile nell’ultima puntata della Canzone Segreta condotta da Serena Rossi, ha raggiunto ottimi ascolti con una media di telespettatori superiore ai 3 milioni ed uno share superiore al 16%.

La trasmissione ha battuto gli avversari su Canale 5 in cui vi era la replica di Ciao Darwin condotta da Paolo Bonolis e Luca Laurenti e tutte le altre trasmissioni sulle altre reti guadagnando grande successo e affetto da parte del pubblico anche per la storia della Daniele.