Antonino Spinalbese prima di Belen: era diversissimo

L’uomo più chiacchierato del momento, quello che ha riportato l’amore nella vita di Belen Rodriguez dopo la fine del suo matrimonio con Stefano De Martino: stiamo parlando di Antonino Spinalbese, l’attuale compagno della showgirl argentina.

Indubbiamente Antonino Spinalbese è considerato uno degli uomini più fortunati d’Italia: la sua personalità è riuscita a conquistare la bellissima Belen, al punto che i due stanno per mettere su famiglia.

Una passione rovente quella tra Belen e Antonino nata in un periodo in cui l’argentina aveva rinunciato al sentimento, intenta a leccarsi le ferite dopo il fallimento dell’ulteriore tentativo di riconciliazione con l’uomo che ha sposato, Stefano, padre di suo figlio Santiago.

Antonino Spinalbese da giovane: le foto dal passato

Scorrendo le foto di un Antonino particolarmente giovane, troviamo degli scatti del passato in cui il fidanzato di Belen appare completamente diverso da come abbiamo imparato a conoscerlo sui principali settimanali di gossip e negli scatti social della coppia. Alcune immagini del passato che circolano sul profilo dell’hairstylist Antonino con un viso molto pulito, senza la barba che ha lasciato crescere nell’ultimo periodo. In comune con l’uomo che è diventato c’è il sorriso, l’affascinante sorriso con il quale è riuscito a far battere nuovamente il cuore della bella showgirl argentina.

I due saranno presto genitori di una bimba, per la quale hanno scelto il nome di Luna Marì: dopo Santiago si tratta del secondo figlio per la Rodriguez, che si dichiara al settimo cielo per questa sorpresa inaspettata dalla vita. Sui social i fan possono seguire l’evoluzione della gravidanza: Antonino si sta dedicando alla felicità della sua fidanzata e di sicuro la sua vita è stata stravolta dalla bellissima notizia.

Intervistato dai principali settimanali di gossip Anotonino ha dichiarato di essere felice al pensiero di diventare padre, anche se in passato questo non è stato uno dei suoi desideri prioritari. L’incontro con Belen ha cambiato i suoi piani: prima della relazione con l’argentina l’uomo viveva una vita piuttosto riservata e si è trovato improvvisamente catapultato nel mondo dello spettacolo.

Nuova vita per Belen dopo l’addio a Stefano

L’amore è stato il motore di questa nuova vita, che Belen ha accolto dopo tanta sofferenza. L’argentina ha condiviso sui social anche il momento più difficile della fine del suo matrimonio: la showgirl e il ballerino napoletano si erano ritrovati dopo un improvviso allontanamento, ma le cose non hanno funzionato, per l’ennesima volta.

I gossip si sono scatenati sulle possibili motivazioni della rottura: qualcuno ha ipotizzato che a scrivere la parola fine siano stati gli ipotetici tradimenti di Stefano. Si è parlato anche di un flirt con Alessia Marcuzzi, prontamente smentito dai protagonisti di questa vicenda. I motivi dell’addio restano dunque un mistero: quello che è certo è che ora Belen è rinata accanto ad Antonino e i due stanno costruendo una famiglia.

Spinalbese è molto vicino anche a Santiago: spesso nelle storie dell’argentina si vedono i due giocare insieme, sintomo di un rapporto condiviso anche con il resto della famiglia Rodriguez.