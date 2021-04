LOL: Chi ride è fuori, le 6 battute più divertenti della serie Amazon

Il grande successo mediatico degli ultimi tempi ha consacrato sicuramente LOL: Chi ride è fuori. Lo show, prodotto da Amazon, continua a registrare numeri record di visualizzazioni in streaming. Il grande exploit lo si deve soprattutto al cast ben fatto e preparato con dieci comici esilaranti ed eccezionali. Alla conduzione, Fedez e Mara Maionchi, sono stati in grado con la pulsantiera e con gli occhi sgranati, di monitorare la vicenda ma anche di ridere a crepapelle. Per tale ragione, ecco le migliori battute emerse dalla fortunata serie Amazon.

Un cast esplosivo

Il cast di LOL: Chi ride è fuori è composto da dieci comici italiani esilaranti e davvero poliedrici. Ciro, Fru, Lillo, Pintus, Katia Follesa, Michela Giraud, Caterina Guzzanti, Frank Matano, Luca Ravenna ed Elio. Ecco il cast straordinario che sta tanto facendo parlare sui social e sul web. In molti hanno apprezzato l’improvvisazione, l’estro ed il talento di questi grandi professionisti della comicità italiana.

Leggi anche -> LOL: chi ride è fuori, il nuovo show di Amazon Prime condotto da Fedez e Mara Maionchi

Le prime tre battute

A LOL: Chi ride è fuori molti sono stati i momenti esilaranti. Tra questi è giusto parlare del momento musical in cui gli attori hanno improvvisato dei brani musicati e ballati per parlare della morte della comicità. Chitarre, balli e canti creati dal nulla, hanno stupito tutti e soprattutto generato un applauso finale tra i concorrenti stessi. Come se non bastasse, Lillo si è reso protagonista di un super eroe: Posaman. Gli altri comici, ogni volta che pronunciavano il suo nome, lui era solito mettersi in una posa ben precisa. Al termine del suo numero, ha rivelato a tutti, a gran sorpresa, di essere Lillo.

Frank Matano, dal canto suo, si è reso celebre per essere un intervistatore di Brad Pitt, imitato da Lillo. In quel caso, dietro l’intervista in inglese, vi era il doppiaggio maccheronico in italiano dell’altro comico Ciro Priello. Nonostante non potessero ridere, Mara Maionchi e Fedez, dall’altra parte dello studio, hanno riso a crepapelle con tutti gli altri comici già eliminati.

Le altre battute più divertenti di LOL: Chi ride è fuori

Le altre battute più ricercate e amate dai fan sul web di LOL: Chi ride è fuori riguardano anche Pippa Amazon. Caterina Guzzanti, infatti, si è vestita da bambina in bici ed ha iniziato a parlare agli altri comici in un mix tra inglese ed italiano. In questo cambio di voci, però, l’attrice invitava gli altri, anche con cambi di tono quasi da film horror, a parlare anche in inglese per ringraziare Amazon dell’occasione.

Leggi anche -> Amazon ammette: a volte i nostri autisti fanno pipì nelle bottiglie

Per far sì che Frank Matano uscisse dal gioco, Elio ha iniziato ad utilizzare un microfono azzurro e sussurrando un “Hey, hey, hey” è riuscito per sfinimento a far ridere il comico casertano. Le imitazioni di Pintus poi sono state tra le più apprezzate dagli utenti sui social. Angelo, infatti, ha imitato alla perfezione Ligabue, Antonino Cannavacciuolo e tanti altri, attirando le attenzioni di tutti i presenti.