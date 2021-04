Che Tempo che Fa, anticipazioni domenica 11 aprile: gli ospiti di Fabio Fazio

Torna l’appuntamento domenicale con Che Tempo che Fa. Scopriamo gli ospiti di Fabio Fazio e alcune anticipazioni della serata dell’11 aprile.

Dopo la pausa dovuta alle festività pasquali, torna la messa in onda di Che Tempo che Fa, storico programma condotto da Fabio Fazio con la partecipazione fissa di Luciana Littizetto.

Gli ospiti di Che Tempo che Fa

Da anni Che Tempo che Fa è uno dei talk show di riferimento del nostro paese anche per il panorama internazionale. Nel corso delle stagioni lo show in onda su Rai 3 ha ospitato personalità del calibro di George Clooney, Jane Fonda, Whoopi Goldberg, Carla Bruni e moltissimi altri. Anche la puntata di domenica 11 aprile sarà ricca di importanti ospiti. Tra questi il campione Pelé, storico volto del mondo calcistico, che probabilmente parlerà anche del documentario a lui dedicato uscito su Netflix, Pelé: il re del calcio. La parentesi dedicata a questa disciplina continuerà con la presenza di Milena Bertolini e Sara Gama, rispettivamente ct e capitana della Nazionale italiana di calcio femminile.

Il quadro della situazione pandemica

Come ormai accade da un anno a questa parte non mancherà il momento dedicato alla situazione pandemica del nostro paese con l’intervento del ministro della salute Roberto Speranza. Per un ulteriore approfondimento riguardo la pandemia sarà anche presente Roberto Burioni, virologo ormai ospite fisso di Che Tempo che Fa.

LEGGI ANCHE-–>Enrico Vaime ci ha lasciati, le parole di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa

Matteo Garrone e gli ospiti di Che tempo che Fa – il Tavolo

A partecipare alla puntata di domenica anche Matteo Garrone, regista chiamato a presentare Gomorra – New Edition, la cui messa in onda è prevista per venerdì 16 aprile su Rai 3. A chiudere la lista di ospiti don Davide Banzato che presenterà il libro Tutto ma prete mai. Una storia di ribellione e d’amore, opera in cui racconta il complesso percorso per arrivare al riconoscimento della vocazione qualunque essa sia. Non mancherà l’appuntamento con Che Tempo che Fa – il Tavolo con Mago Forest, Nino Frassica, Gigi Marzullo e Ale e Franz, anche in questo caso tanti ospiti tra cui: Noemi che si esibirà con il brano presentato a Sanremo, Glicine, e ancora Lello Arena, Orietta Berti e Marisa Laurito.