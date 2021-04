Trono Over, Gemma ci riprova con il 26enne Nicola: occhi languidi e lacrime

Protagonista assoluta del Trono Over di Uomini e Donne ormai da 11 anni a questa parte, Gemma Galgani continua a far parlare di sé. Nonostante negli ultimi mesi sia stata la grande protagonista di frequentazioni con Biagio Di Maro ed altri cavalieri del parterre maschile giunti apposta per lei, nell’ultima puntata dello show di Canale 5 sembrerebbe aver puntato nuovamente gli occhi su Nicola Vivarelli. Il bel 26enne, infatti, dopo essere giunto proprio un anno fa nella trasmissione a conquistarla, sembrerebbe aver fatto nuovamente breccia nel suo cuore. Scopriamo tutto nei dettagli.

Un ritorno di fiamma

Nell’ultima puntata di Uomini e Donne, ampio spazio è stato dedicato al Trono Over e soprattutto a Gemma Galgani. La dama piemontese, si è resa protagonista ancora una volta di un gesto inaspettato. La trasmissione infatti è iniziata con una esterna tra lei e Nicola Vivarelli. L’incontro è stato voluto dalla donna che non ha voluto perdere l’occasione di rivedere insieme a lui il tramonto dalla finestra dell’hotel. Gli occhi languidi e le emozioni vissute dalla donna sembrerebbero presagire nuovamente un interesse all’orizzonte. Per tale ragione, al termine dell’esterna, l’opinionista Gianni Sperti ha fatto le veci della collega assente Tina Cipollari. Le parole di Gianni sono state taglienti e senza peli sulla lingua.

Un’esterna inaspettata

Gianni Sperti ha avuto modo di punzecchiare attaccare nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne la dama piemontese Gemma Galgani. L’opinionista, infatti non ha visto di buon grado questo nuovo avvicinamento voluto fortemente dalla donna. Infatti, stando alle parole di Gianni, sembrerebbe vedere una scena già vista nonostante Nicola le abbia fatto intendere più di una volta di nutrire affetto e stima ma niente di più.

La donna dal canto suo reduce anche da molte delusioni d’amore, potrebbe anche solo vedere in Nicola un’ancora a cui aggrapparsi semplicemente per passare delle ore piacevoli ed amichevoli. I fan della trasmissione, però, sperano che possa tornare quanto prima Tina Cipollari. L’opinionista di Viterbo, assente nelle ultime puntate, quando rientrerà potrà sicuramente caricarsi a dovere e scagliarsi contro la dama piemontese per ciò che sta avvenendo nelle ultime puntate dello show di Maria De Filippi. Non ci resta che attendere cosa accadrà nelle prossime registrazioni.

Trono Over e il percorso di Gemma

Attualmente Gemma Galgani sembrerebbe non aver trovato ancora l’uomo della sua vita nonostante le sue ultime frequentazioni all’interno del programma di Maria De Filippi.

La donna, infatti, ha palesato più volte il suo interesse nel voler uscire dalla trasmissione con un uomo che sia in grado di farle battere il cuore. Son passati circa undici anni e diverse sono state le prove e i tentativi fatti dalla dama con diversi cavalieri. Ad oggi, però, nessuno sembrerebbe essere riuscito a conquistarla.