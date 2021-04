Uomini e Donne, chi è e cosa fa la dama del trono over Isabella

Una delle protagoniste assolute di Uomini e Donne è sicuramente la dama Isabella Ricci. Quest’ultima, classe 1959, è nata a Roma ma vive a Ravenna dal 2000. È giunta nella trasmissione di Maria De Filippi da pochi mesi ed è alla ricerca del vero amore. Scopriamo tutti i dettagli del suo percorso fino ad oggi a Canale 5 e alcune informazioni relative alla sua biografia.

Una donna in carriera

Isabella Ricci è sicuramente riconosciuta dai fan di Uomini e Donne come una delle dame più eleganti e raffinate di sempre. La donna, nata a Roma ma vive a Ravenna, ha fondato circa 20 anni fa la PeT Village, un’azienda che si occupa di rifornire negozi per animali con prodotti davvero di eccellenza straordinaria. La donna vanta davvero un grande successo nazionale con questa sua azienda che conta tantissimi uffici ed un numero eccellente di clienti. Nel 2018 si è tenuta anche una fiera relativa agli animali che si è tenuta a Bologna in cui vi ha preso parte anche l’influencer Paola Turani che ha sponsorizzato le salviette per animali Inodorina, uno dei marchi straordinari dell’azienda ravennate. Il grande successo lavorativo potrebbe portare ben presto la sua azienda anche ad accedere ad altre nazioni europee. Ma scopriamo altre curiosità sulla sua vita privata e cosa l’avrebbe spinta a giungere in televisione.

Il percorso a Uomini e Donne

Isabella Ricci è sempre stata appassionata di lettura. La dama di Uomini e Donne, infatti, grazie alla sua passione per le lettere moderne e antiche si è laureata presso La Sapienza di Roma in Filosofia per poi specializzarsi in Archivistica e Bibliotecaria. La donna è stata sposata ma dall’unione con il suo ex marito non sono nati dei figli.

Da quando è giunta nel programma di Maria De Filippi, avrebbe frequentato pochi uomini. Tra gli ultimi è giusto parlare del tanto simpatico e affezionato alle mozzarelle Biagio Di Maro con cui si è stato un bacio. La dama lo avrebbe anche considerato come un vero corteggiatore e soprattutto uomo d’altri tempi. Infatti, tra le sue frequentazioni è giusto menzionare anche Gemma Galgani e Sabina. Attualmente, però, la donna avrebbe accettato anche il corteggiamento di un altro cavaliere di nome Riccardo.

Apprezzamenti sui social

Sebbene Isabella Ricci sia giunta da poco a Uomini e Donne, la dama si sta facendo conoscere sotto tanti punti di vista. È sempre pronta a dare un suo parere ed un’opinione mai saccente e tagliente. Elegante, a modo e sempre con un modo di fare mai fuori luogo.

Ha messo più volte in riga Biagio soprattutto per alcuni atteggiamenti che non avrebbe tanto apprezzato durante la puntata. Il suo grande savoir-faire e i suoi modi di fare, la inducono ad essere molto apprezzata anche dai fan sui social network.