Drusilla Gucci curiosità: in cosa è laureata l’ereditiera

Drusilla Gucci è sicuramente una delle rivelazioni di questa edizione de L’Isola dei Famosi. L’ereditiera ha fatto breccia nei cuori dei telespettatori per la sua spontaneità anche se è uscita dallo show perdendo al televoto con Andrea Cerioli. Ma chi è Drusilla? In cosa è laureata? Scopriamolo

L’ereditiera, rivelazione de L’Isola dei Famosi

E’ uscita da L’Isola dei Famosi pesando solo 43 chili. La pronipote di Guccio Gucci, Drusilla, esce visibilmente dimagrita dal reality di Ilary Blasi, molto provata, ma con un sorriso grande così. Eppure poco prima del verdetto sua madre Stefania, presente in studio, aveva dichiarato che la figlia se volesse, potrebbe vincere il reality: “Dipende da lei bisogna vedere se se lo mette in testa, se lei riesce a capire che piace davvero, perché non lo crede, allora potrebbe vincere”. Tuttavia il suo continuo dimagrimento ha spinto i telespettatori a farla tornare a casa.

Drusilla Gucci è l’erede di una delle più famose Maison della moda italiana. Il suo cognome è conosciuto in tutto il mondo ed è simbolo di eleganza e bellezza. Prima della sua comparsa a l’Isola dei Famosi, il grande pubblico non la conosceva, ma in breve tempo Drusilla è riuscita ad essere se stessa, un modo di essere molto sincero e poco interessato, sicuramente molto apprezzato. Come hanno sottolineato gli stessi opinionisti in studio, Elettra Lamborghini e Tommaso Zorzi.

Che studi ha fatto Drusilla Gucci e quali sono le sue “strane” passioni

La giovane ereditiera è una delle concorrenti del reality più seguite e più chiacchierate, soprattutto per le sue originali passioni. Drusilla infatti ha un lato dark che ogni tanto emerge e che racconta della sua attrazione del mondo dei fantasmi, ma non solo: “Sono affascinata dalla morte e colleziono ossa di animali” Ha dichiarato in una recente intervista. “Io non sono esattamente così come appaio, una persona mi può vedere tutta carina angelica, con i capelli biondi, gli occhi azzurri, ma in realtà ho un animo un po’ tenebroso. Mi piacciono quelle cose che magari alla gente un po’ schifano. Sono molto affascinata dalla morte, ritorna nei miei pensieri e soprattutto nelle mie scritture, perché a me piace scrivere… e poi la mia passione per le ossa. Colleziono ossa di animali che trovo nel mio bosco: ho un teschio di gatto e delle corna di cervo… l’osso secondo me ci ricorda un po’ chi realmente siamo. “

Ma che lavoro fa la rampolla di casa Gucci? In cosa si è laureata? Nata a Firenze il 2 aprile del 1994, Drusilla Gucci Ludolf nel 2020 si è laureata in Letteratura presso l’Università del capoluogo toscano. La lettura, infatti così come i libri e la scrittura, sono altre sue forti passioni. Come ha più volte rivelato è questo il campo in cui desidera intraprendere una carriera, magari come scrittrice.

Ma il nome che porta, l’ha avvicinata molto, inevitabilmente anche al mondo della moda. Drusilla Gucci infatti ha lavorato anche come modella ed è ambassador del brand Fratelli Puccini Jewellers.