Un astro nascente della televisione italiana: così è stato definito da molti Tommaso Zorzi, noto influencer che ha vinto l’ultima edizione del Grande Fratello Vip. Il giovane appartiene ad una famiglia molto in vista: qual è il lavoro dei suoi genitori?

Prima della sua partecipazione al Grande Fratello Vip e della conseguente vittoria che lo ha portato a ricevere diverse offerte di lavoro nell’ambito televisivo, Tommaso Zorzi ha partecipato a Riccanza.

La trasmissione, in onda su Mtv, mostrava la quotidianità di giovani ragazzi che provengono da famiglie ricche e importanti, alle prese con uno stile di vita decisamente lussuoso e privilegiato rispetto a quello di altre persone.

Tommaso Zorzi: chi sono e cosa fanno i suoi genitori

Non tutti sanno perché Tommaso Zorzi ha partecipato a questa trasmissione e da dove provenga la fortuna accumulata dai suoi genitori. Tommaso nasce a Milano nel 1995 da una famiglia di origini aristocratiche: i suoi genitori divorziano quando lui è ancora piccolo e questo causa l’allontanamento da suo padre, con il quale ha sempre voluto ricreare un legame. Zorzi ha anche una sorella minore, che si chiama Gaia.

Il padre dell’opinionista dell’Isola dei Famosi si chiama Lorenzo Zorzi ed è un Digital & Innovation Senior Manager per la società Mondora, mentre sua madre Armanda, protagonista di diverse sorprese per l’influencer oltre la porta rossa di Cinecittà, è invece dietista e scrittrice. Tommaso, però, non ha voluto seguire le orme dei genitori e ha deciso di lavorare nel mondo dello spettacolo, con ottimi risultati. Dopo il GfVip per Zorzi piovono offerte di lavoro da parte di Mediaset e c’è chi è pronto a scommettere su di lui come futuro del piccolo schermo italiano.

Tommaso ha frequentato scuole molto importanti e, dopo il diploma, ha studiato Economia e Business Management a Londra, poi si è lanciato in diverse avventure, come l’apertura di un marchio di abbigliamento. Nel tempo Tommaso ha raccolto numerosissimi consensi sui social networks e ha scritto un libro che ha avuto molto successo, che si chiama ‘Siamo tutti bravi con i fidanzati con gli altri‘.

Gli amori di Zorzi, prima e dopo il Gf Vip

Zorzi, che ha dichiarato di ispirarsi a Raffaella Carrà, è diventato noto al grande pubblico grazie alle partecipazioni televisive. Oltre a Riccanza e al Grande Fratello Vip nel suo curriculum compare anche la partecipazione a Pechino Express in coppia con Paola Caruso.

Molta curiosità suscita anche la sua vita privata: in passato è stato fidanzato con Marco Ferrero, l’inluencer noto con il nome di Iconize, e nel dicembre 2019 ha avuto una relazione con un ragazzo di nome Armando. Tutti i suoi follower si sono affezionati a questa storia d’amore nata per caso, anzi per gioco, dal momento che Tommaso aveva architettato uno scherzo social, fingendo un fidanzamento che poi si è rivelato realtà.

Un amore durato poco: Zorzi era entrato da single nella casa del Gf Vip e da single ne è uscito, anche se durante la permanenza nel reality ha sviluppato una vera e propria cotta nei confronti di Francesco Oppini.