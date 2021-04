Un posto al sole, ritorna Marina? Nina Soldano rompe il silenzio, verità inaspettata

La conosciamo tutti come una delle protagoniste principali di una delle soap più longeve della televisione italiana: da 18 anni Nina Soldano è sul set di Un posto al sole per stupire i fan e gli appassionati con continui colpi di scena.

L’attrice Nina Soldano veste i panni dell’elegante e spietata imprenditrice Marina Giordano e la donna, amatissima dagli appassionati di soap italiane, e soprattutto dai fan di Un posto al sole, sta per tornare a regalare puntate emozionanti agli spettatori di Rai Tre.

Per la gioia del suo pubblico, Nina sta per rientrare nei panni di Marina, mentre la soap subisce una battuta d’arresto a causa di alcuni contagi da Covid rilevati sul set della trasmissione in onda da quasi 20 anni.

Un posto al sole, il ritorno di Marina Giordano

Lo scorso gennaio i fan di Upas erano rimasti piuttosto delusi dall’annuncio della Soldano che preannunciava il suo abbandono: sui social si è scatenata una vera e propria rivolta contro quest’addio, una polemica che ha lasciato di stucco la stessa attrice. I telespettatori hanno dimostrato di amare la persona oltre al personaggio, e hanno chiesto a gran voce il ritorno di Marina, che tanto ha influito sulle sorti di molte vicende all’interno della soap.

Ebbene, la rivolta sembra aver avuto i suoi effetti e nelle scorse ore Nina ha rivelato sui suoi social di essere in procinto di fare una sorpresa a tutti gli affezionati di Un posto al sole. “Vi svelo un segreto: A furor di popolo, Marina Giordano sta tornando. Grazie ancora a tutti per l’affetto dimostrato. Vi amo❤️.”, queste le sue parole.

LEGGI ANCHE ———–>Un posto al sole, Nina Soldano via il costume: foto bollente per la 57enne

Come era prevedibile, la notizia è stata accolta con un tripudio di like e commenti positivi. L’attrice è stata poi intervistata da Gente e ha rivelato di aver sempre saputo del ritorno sul piccolo schermo del personaggio della Giordano: gli autori le avevano confidato che si sarebbe trattato solo di un addio temporaneo.

Il pubblico acclama Nina Soldano: lei risponde così

A colpire Nina è stato soprattutto l’incredibile affetto ricevuto da parte del pubblico negli ultimi mesi: la sua assenza dalle vicende di Upas è pesata sui telespettatori che hanno sempre associato al suo personaggio riscatto ed eleganza, concetti tipici di una donna che ha saputo costruirsi da sola e conquistarsi un posto come imprenditrice determinata e risoluta. Anche le sue vicende sentimentali hanno tenuto banco e incollato gli appassionati della soap sullo schermo.

LEGGI ANCHE: Un Posto al Sole, avete mai visto il marito di Nina Soldano? 14 anni di differenza, chi è e cosa fa

La Soldano ha spiegato di aver gradito una piccola pausa dagli impegni del set e di aver utilizzato questo tempo per dedicarsi a sé stessa, un po’ di meritato relax, prima di tornare in pista, come lei stessa annuncia: “Non posso anticipare niente, ma sono pronta per ritornare sul set di Un posto al sole! Marina si è riposata abbastanza direi, quindi è arrivato il momento di riprenderla per mano e di accompagnarla in nuove storie. Non manca molto, sto già studiando i copioni delle prossime puntate in cui riapparirà.”