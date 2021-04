C’è sempre molta curiosità intorno ai patrimoni e agli stipendi Vip: avete mai pensato a quanto possa guadagnare Mara Venier con la presentazione dei suoi programmi televisivi? Scopriamolo insieme!

Mara Venier è sicuramente una delle conduttrici più amate dal pubblico televisivo: un volto storico di casa Rai, al timone della conduzione di Domenica In da tanti anni. Il suo impegno quotidiano la posiziona nella classifica delle presentatrici più pagate del piccolo schermo.

Circolano diverse indiscrezioni riguardo allo stipendio e agli incassi della Venier, che è riuscita a conquistare i telespettatori grazie alla sua verve e al suo modo frizzante di condurre e mettere a loro agio i suoi ospiti.

Mara Venier: cifre da capogiro per la conduttrice

Mara circola nell’ambiente televisivo da oltre 30 anni ed è uno dei personaggi più seguiti, anche lontano dai riflettori. La Venier ha infatti un notevole numero di seguaci che ne seguono le gesta anche nell’ambito della vita privata: la conduttrice è solita condividere con i suoi follower momenti della sua vita di tutti i giorni insieme al marito Nicola Carraro e ai suoi adorati nipoti.

Secondo le ultime indiscrezioni, Mara ha firmato un contratto artistico che le assicura, per la conduzione settimanale di Domenica In, un cachet che si aggira tra i 500 mila e i 600 mila euro all’anno. Ma non è tutto: al compenso si aggiungono anche diversi benefit legati ai suoi mille impegni, come ospite e madrina di eventi importanti. D’altronde la sua lunga e ricca carriera le permette di essere annoverata tra i protagonisti della tv più importanti da ospitare nelle diverse trasmissioni Rai e Mediaset.

La carriera della Venier: da Campo de’ Fiori a Domenica In

Mara, nata a Venezia il 20 ottobre 1950, ha iniziato a lavorare lontana dal mondo dello spettacolo e per l’esattezza nello storico mercato di Campo de’ Fiori. Qui è stata notata da diversi produttori: la carriera della Venier comincia con un film, Diario di un italiano, e con successivi ruoli che la vedono recitare accanto a Jerry Calà, l’attore con il quale ha avuto una relazione. La svolta è però arrivata nel 1993, quando ha cominciato la conduzione del contenitore domenicale Rai per eccellenza: negli anni si è parlato spesso di un suo addio a Domenica In, ma Mara è puntualmente tornata in video ogni anno.

La Venier si è allontanata per un breve periodo dalla Rai, passando a Mediaset, dopo lo scontro epocale tra Antonio Zequila e Adriano Pappalardo, e poi come opinionista prima a L’Isola dei Famosi e a Tu Si Que Vales. Il suo cuore però l’ha sempre riportata a casa: una delle regine di Viale Mazzini ha ripreso il suo posto nel palinsesto televisivo della rete pubblica ammiraglia e ogni Domenica il suo sorriso accoglie ospiti importanti sulle poltrone del suo salotto bianco. Qui, tra luci e ombre, vengono snocciolati i ricordi più importanti dei personaggi del mondo dello spettacolo più amati.