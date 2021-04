Uomini e Donne, Gianni Sperti esce allo scoperto, la confessione: “L’ho fatto…”

Il programma di Maria De Filippi dedicato all’amore, Uomini e Donne, in onda nel pomeriggio di Canale 5, raccoglie sempre un gran numero di consensi tra i telespettatori: uno degli opinionisti storici della trasmissione è Gianni Sperti, ex marito di Paola Barale.

Negli anni i telespettatori hanno più volte sottolineato i cambiamenti fisici ai quali è andato incontro Gianni Sperti: l’opinionista di Uomini e Donne è finito spesso nel mirino degli haters per presunti ritocchi estetici.

L’ex ballerino, che collabora con la De Filippi da anni, avendo partecipato anche a Buona Domenica ed Amici, non ha mai negato di essere favorevole alla chirurgia estetica, pur non scegliendo mai nel dettaglio degli interventi che lo hanno riguardato.

Uomini e Donne, Gianni Sperti parla della chirurgia estetica

Con il suo fare indagatore e pungente, ma anche empatico, Gianni ha saputo conquistare il pubblico di Uomini e Donne e ha saputo anche creare legami importanti all’interno della trasmissione: tra Sperti e Ida Platano si è consolidata un’importante amicizia, che sembra continuare anche fuori dagli studi televisivi.

Scorrendo il profilo social di Gianni troviamo molti scatti che lo ritraggono nella sua quotidianità: oltre alle dediche alle persone più importanti della sua vita, Sperti pubblica una serie di selfie che spesso ricevono commenti contrastanti. C’è chi lo accusa di aver fatto ricorso alla chirurgia estetica e l’ex ballerino ha voluto chiarire la situazione, confermando i ritocchi al viso, senza specificare di cosa si tratti.

Interpellato dai fans a tal proposito su Ig, Gianni ha risposto con sincerità. Queste le sue parole: “Se mi sono rifatto qualcosa in viso? Qualcosa sì ma il minimo indispensabile, nonostante molti siano convinti che abbia ritoccato tutto il viso.” Per l’uomo non c’è nulla di male nel decidere di ricorrere alla chirurgia estetica, ma ha precisato di non aver stravolto completamente la sua fisionomia, come qualcuno lo ha accusato di aver fatto.

Gianni ha rifatto il viso? Ecco le sue parole

Gianni ha anche smentito di ricorrere frequentemente al chirurgo, parlando di qualche intervento piccolo e indispensabile. “Io sono favorevole alla chirurgia estetica, e so che a questa affermazione pioveranno valanghe di giudizi gratuiti che sono ormai abituato a leggere. Anche io ho fatto dei piccoli ritocchi, nonostante tutti pensino che sia dal chirurgo estetico trecentosessantacinque giorni l’anno. ”, ha detto l’opinionista.

Per questo motivo Sperti si è schierato dalla parte di Gemma Galgani rispetto al suo lifting, che ritiene assolutamente ben fatto. “Sono una persona a cui piace cambiare molto spesso, per cui non posso che essere d’accordo con la sua decisione di rinnovarsi e faccio i miei complimenti al professor Gasparotti e alla sua equipe per l’intervento migliorativo e non esagerato che hanno fatto. Gemma sta proprio bene.”, questo è quanto ha dichiarato l’ex marito di Paola Barale. Le sue parole hanno ora scatenato la curiosità dei fan rispetto a quali interventi abbia scelto di fare Sperti per continuare a mostrare un volto giovane e rilassato.