Romina Power lutto difficile da superare, il messaggio: “Nessuno sarà mai come te”

Romina Power continua ad avere un filo diretto con i suoi tanti fan: l’attrice si confida con loro attraverso il suo profilo Instagram, e proprio recentemente ha postato una foto che la ritrae in compagnia della sua amatissima sorella Taryn, scomparsa qualche mese fa a seguito di una lunga malattia che non le ha lasciato scampo.

Il dolore di Romina Power

Non è la prima volta che la bellissima Romina pubblica messaggi rivolti alla sorella: scorrendo tra la sua bacheca ci si accorge che di tanto in tanto è solita dedicarle saluti ed avere un dolce e nostalgico pensiero per lei. Le due donne sono sempre state molto legate e il loro rapporto era solidissimo, tant’è che proprio la Power non ha mai nascosto il dolore e la sofferenza per la perdita della dolce Taryn, scomparsa prematuramente all’età di 66 anni. Un duro colpo per l’ex moglie di Albano, già fortemente provata dalla scomparsa dei suoi genitori, anche loro sempre ricordati dalla cantante e attrice.