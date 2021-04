Alessandra e Giancarlo stanno ancora insieme? Cosa è successo fra i due dopo il trono over di Uomini e Donne

Alessandra e Giancarlo sono stati due protagonisti principali del trono over di Uomini e Donne. In particolare il cavaliere Giancarlo è ricordato per la sua turbolenta storia d’amore con la dama Aurora Tropea. Una conoscenza nata negli studi Mediaset, durata qualche mese, finita in malo modo. I due, infatti, dopo una frequentazione durata qualche mese, a seguito di varie (e pesanti) discussioni, hanno deciso di chiudere definitivamente la storia.

Giancarlo, dopo Aurora arriva Alessandra

Se Aurora, molto presa dal cavaliere, ha scelto di viversi la sua difficoltà nel parterre femminile del trono over, Giancarlo dal canto suo non si è perso d’animo ed ha continuato la sua frequentazione con un’altra dama, la bionda Alessandra. Da quasi subito lei ha dichiarato il suo forte interessamento riuscendo, alla fine, a conquistare il cuore del suo amato. Dopo non pochi dubbi e molte incertezze, il romano ha infatti ceduto al suo fascino e alla sua bellezza: sono usciti insieme da Uomini e Donne, una nuova coppia nata grazie a Maria De Filippi. Ma come vanno oggi le cose?

Un amore a gonfie vele dopo il trono over di Uomini e Donne

Le cose tra Alessandra e Giancarlo sembrano procedere per il verso giusto: i due sono soliti pubblicare sui rispettivi profili social delle foto che li ritraggono insieme, affiatati e sorridenti, tutte corredate da frasi d’amore appassionate. La scelta di abbandonare il programma è dunque risultata giusta: un nuovo e vero amore è sbocciato.