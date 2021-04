Uomini e Donne, anticipazioni lunedì 12 aprile: Gemma Galgani in preda ad una crisi

Le prossime puntate di Uomini e Donne saranno ricche di colpi di scena. Come sempre al centro dell’attenzione ci sarà Gemma Galgani. Quest’ultima da un po’ a questa parte si è avvicinata all’ex corteggiatore Nicola Vivarelli. Ha organizzato un’esterna per ringraziarlo di averla difesa dalle accuse mosse da Tina Cipollari. Gianni Sperti ha insinuato che vorrebbe avere una seconda possibilità con Nicola, ma ha smentito. Ormai sono legati da una semplice amicizia. Secondo le anticipazioni della puntata di lunedì 12 aprile sembra che Gemma avrà un altro momento di crisi e il giovane ragazzo non esiterà a confortarla nuovamente.

Un’amicizia particolare

Da quando Nicola Vivarelli è tornato a Uomini e Donne, Gemma Galgani sembrerebbe essere stata presa nuovamente da un interesse nei suoi riguardi. Proprio nella puntata di lunedì 12 aprile, la dama piemontese sembrerebbe aver bisogno ancora del bel 26enne. Questa volta, però, Gemma sembrerebbe essere in preda ad una crisi e solo Nicola, che ben la conosce, potrebbe riuscire a consolarla. Ancora assente Tina Cipollari, ci penserà ancora una volta il collega Gianni Sperti a fare le sue veci.

Leggi anche -> Uomini e Donne, Beatrice ha un progetto con l’ex corteggiatore di Sophie e confessa: “Davide non era il ragazzo giusto”

L’attenzione sui tronisti

Per quanto riguarda il percorso dei tronisti di Uomini e Donne, i riflettori saranno puntati su Giacomo che ha fatto un’esterna con Carolina. La pretendente sta entrando in punta di piedi nel cuore del ragazzo e ciò sta creando dei disagi nelle altre corteggiatrici. Massimiliano, invece, ha deciso di dedicare del tempo al di fuori dello studio a Eugenia e Federica. Infine Samantha sta facendo i conti con il fatto che non ci sono tanti pretendenti intenzionati a conoscerla. La ragazza, infatti, proprio nelle prossime puntata sembrerà trovarsi in una situazione del tutto difficile ed inaspettata. Per tale motivo c’è chi continua a criticare il suo modo di fare in trasmissione.

Di recente l’ex dama del programma Valentina Autiero ha espresso un suo pensiero sulla ragazza pubblicando una Instagram story: “Quanta ipocrisia in questa ragazza”. In pratica si è riferita a un’affermazione che ha fatto sul corteggiatore Alessio. I telespettatori si stanno chiedendo se la diretta interessata risponderà alla critica che ha ricevuto qualche giorno fa.

Uomini e Donne e l’assenza di Tina Cipollari

Anche la prossima settimana, le puntate di Uomini e Donne saranno ancora orfane della presenza di Tina Cipollari. Ancora non chiariti i motivi della sua temporanea assenza, potrebbero essere ben presto palesati proprio dalla conduttrice Maria De Filippi o da Gianni Sperti, suo collega e grande amico.

Leggi anche -> Uomini e Donne, chi è e cosa fa la dama del trono over Isabella

I fan del programma sperano vivamente che possa tornare presto. La sua assenza si sente soprattutto perché, in queste ultime settimane, Gemma Galgani è ancor più al centro delle scene. Lo sarà anche per la prossima settimana sempre relativo alle sue frequentazioni che si rivelerebbero essere piuttosto altalenanti.