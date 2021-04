Il Paradiso delle Signore, anticipazioni 12 aprile: il colpo di scena di Marta

Il Paradiso delle Signore continua ad allietare il pomeriggio degli italiani con le vicende intricate e affascinanti della boutique più amata della televisione. Molti saranno i colpi di scena preannunciati per la nuova settimana e di conseguenza per le puntate inedite. Protagonisti assoluti saranno Marta e Vittorio. Il tradimento non sarà assolutamente perdonato nonostante la donna decida di ritornare nel capoluogo lombardo. Scopriamo, quindi, cosa accadrà nella nuova puntata di lunedì 12 aprile 2021.

Atteggiamento comprensibile

Nella nuova puntata de Il Paradiso delle Signore che andrà in onda lunedì 12 aprile scopriremo gli sviluppi del rapporto tra Marta e Vittorio. Proprio la Guarnieri ha scoperto poco tempo fa che il marito Vittorio Conti non è stato fedele perché si è lasciato andare con Beatrice. Di conseguenza ha deciso di allontanarsi dalla casa coniugale. L’uomo non nasconde il suo dispiacere, quindi vuole ricucire i rapporti a tutti i costi. Per questo motivo prepara le valigie per raggiungere la moglie a Parigi, ma durante il viaggio ha un incidente. E’ costretto a tornare indietro e le sue condizioni di salute peggiorano a vista d’occhio. Beatrice non esita a contattare Marta per chiedere di stare accanto al marito nel periodo della convalescenza. Secondo le anticipazioni la donna non esiterà a prendersi cura del marito, ma una volta guarito lei andrà nuovamente a Parigi. Questo lascia intendere che il matrimonio subirà un’altra battuta d’arresto. I telespettatori sanno che Vittorio ha scoperto in precedenza che Dante Romagnoli ha un interesse per la moglie.

Momento di riflessione

Quando Marta torna a Milano sta accanto a Vittorio. Quest’ultimo riesce finalmente a capire di amare solo lei. Anche Marta non ha più dubbi e il bacio dato a Dante è stato solo un errore. Vittorio cercherà di avere perdono della Guarnieri, ma lei non vuole metterci una pietra sopra. Vittorio si è giocato il tutto per tutto confessandole della relazione che ha avuto con Beatrice anni prima. Da come sembra, pare che la settimana prossima sarà piuttosto movimentata per la coppia che da anni sta facendo sognare i fan della fiction.

Gli intrecci amorosi che si son venuti a creare tra i principali protagonisti, non hanno fatto altro che allietare sempre di più i telespettatori che non aspettano altro che scoprire come si sbroglieranno le vicende sentimentali dei principali attori che sono ormai veri beniamini del pubblico.

Il Paradiso delle Signore e il grande successo di ascolti

Il Paradiso delle Signore, ormai da anni, continua ad essere un grande successo targato Rai Uno. Le vicende di Marta, Beatrice, Dante, Vittorio e tutti gli altri, non fanno altro che essere seguite con grande affetto dai telespettatori.

Le prossime puntate saranno ricche di colpi di scena soprattutto per quel che concernerà il rapporto coniugale abbastanza compromesso tra Marta e Vittorio.