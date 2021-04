Domenica In, anticipazioni e ospiti dell’11 aprile

Dopo lo speciale di Pasqua torna l’appuntamento del weekend con Domenica In. Scopriamo gli ospiti di Mara Venier e alcune anticipazioni.

Dopo il successo di ascolti conquistato da Zia Mara nella domenica di Pasqua che l’ha vista superare l’amica e collega Barbara D’Urso, torna l’appuntamento pomeridiano del weekend con Mara Venier e tanti ospiti che vanno dalla musica al cinema senza dimenticare l’appuntamento con il quadro generale sulla situazione pandemica nel nostro paese.

Il quadro pandemico del nostro paese

In apertura come sempre ci sarà lo spazio dedicato all’emergenza Covid-19, dai contagi al numero di decessi passando per il piano vaccinale. Ad occuparsi di questo argomento saranno il direttore dell’Unità operativa di Pneumologia del Policlinico Agostino Gemelli di Roma Luca Richeldi, il Professor Bassetti e il direttore del Giornale Alessandro Sallusti.

Gli ospiti di Domencia In

Chiusa la parentesi dedicata all’informazione e alla prevenzione sarà il momento di importanti ospiti del mondo dello spettacolo e dell’intrattenimento italiano, a partire da Enrico Brignano, attualmente impegnato con lo show Un’ora sola ti vorrei, che si racconterà a zia Mara mostrando agli spettatori un lato più intimo di se stesso e della sua vita privata. A seguire anche Fedez in compagnia di Mara Maionchi entrambi coinvolti come conduttori del nuovo show di Amazon Prime Video, Lol: Chi ride è fuori.

Tanta musica a Domencia In

Ovviamente non mancherà la musica con Pupo, che oltre a lasciarsi intervistare da Mara Venier, canterà anche un nuovo brano molto toccante dedicato alla madre. Si parlerà ancora di musica con Francesca Michelin, concorrente del Festival di Sanremo in coppia con Fedez dove ha conquistato il secondo posto con il brano Chiamami per nome, ancora oggi tra i più ascoltati. Tra gli ospiti di questa nuova puntata anche Rita Dalla Chiesa. In chiusura non mancherà l’appuntamento con il comico e imitatore Vincenzo De Lucia che proverà a strappare una risata al pubblico con i suoi siparietti.