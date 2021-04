Harry torna a Londra per i funerali del principe Filippo. E Meghan?

I funerali del Duca d’Edimburgo avranno luogo a Windsor sabato 17 aprile alle 3, con una cerimonia privata dopo un breve corteo militare.

Harry, per la prima volta a casa dopo la Megxit

La morte del principe Filippo riporterà a Londra il principe Harry, a un anno dalla messa del Commonwealth che segnò la fine del suo “servizio pubblico” come membro senior della Royal Family, prima che scoppiasse la bomba Megxit. Il duca di Sussex era molto legato ai nonni, come ha raccontato a James Corden in una intervista trasmessa pochi giorni prima di quella con Oprah Winfrey, e dunque non stupisce la sua intenzione di tornare in patria per stare vicino alla nonna.

“Si sente in colpa per non aver detto addio al nonno di persona”

Nella giornata di venerdì la presenza di Harry ai funerali del nonno era più che altro una suggestione, legata al fortissimo affetto tra la coppia reale e il secondogenito del principe Carlo. Una fonte a lui vicina aveva dichiarato al Daily Mail che “Harry farà di tutto per tornare nel Regno Unito e stare vicino alla sua famiglia, particolarmente alla nonna, durante questi giorni terribili. Meghan è incinta quindi sarà il medico a darle o meno il permesso di affronatare il volo, ma penso che Harry andrà quasi sicuramente.” Un’altra persona vicina ai Sussex avrebbe invece spiegato al magazine Us Weekly che “Harry si sente in colpa per non aver detto addio al nonno di persona”.

Meghan rimane a casa perché incinta, la Royal Family aspetta Harry

Sabato invece la suggestione si è trasformata in dato di fatto. Un portavoce reale ha infatti ribadito che “Il Duca di Sussex si sta organizzando per presenziare. Alla Duchessa invece è stato raccomandato dal medico di non viaggiare. Quindi sarà presente solo il Duca” che si sarebbe già isolato in modo da seguire le norme anti-Covid. La legislazione britannica prevede in realtà una quarantena di 10 giorni all’ingresso nel Regno Unito ma quasi sicuramente le cause di forza maggiore che portano Harry di nuovo in patria saranno sufficienti a ridurre queste tempistiche e ad interrompere ogni quarantena in caso di tampone negativo al quinto giorno.

Il duca di Sussex deve farsi “perdonare” l’intervista con Oprah Winfrey

Il rientro di Harry in patria porta con sé un ulteriore risvolto: una riunione con la famiglia dopo l’intervista scandalo concessa a Oprah Winfrey, in cui i duchi di Sussex hanno parlato delle loro difficoltà con l’etichetta reale fino alle accuse di razzismo verso un non precisato membro della famiglia preoccupato del colore della pelle di Archie. Secondo la biografa reale Penny Junior, questo nuovo incontro sarebbe per Harry l’occasione per riparare al danno causato alla famiglia reale proprio da quell’intervista.

“La speranza è che qualcosa di buono possa venire dalla morte del principe”

“La speranza è che qualcosa di buono possa venire dalla morte del principe Filippo e che possa rimettere insieme la famiglia,” ha detto la Junior. “Naturalmente c’è molto dolore in ognuno di loro e immagino che tutti siano in ansia per il fatto che si rivedranno a breve. Con un po’ di fortuna, il desiderio di sostenere la regina e stare uniti per il suo bene, come penso sia l’intenzione del Duca, alla fine sortirà l’effetto sperato.”

“Harry vuole stare con la sua famiglia e si sta organizzando per tornare a casa”

Pare che Harry si sia detto “unito nel dolore” alla sua famiglia e secondo il Daily Mail nella giornata di venerdì avrebbe già parlato con diversi membri della famiglia, tra cui il padre Carlo, spiegando che sta organizzandosi per tornare. Nella stessa giornata avrebbe inoltre parlato con le cugine Beatrice ed Eugenie esponendolo loro i suoi piani per il ritorno: “Ha detto che vuole stare con la sua famiglia e che si sta organizzando per tornare a casa,” ha rivelato la fonte.