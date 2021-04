Principe Filippo funerali il 17 aprile: tutti i dettagli

Si terranno a Windsor i funerali del Duca d’Edimburgo, deceduto venerdì 9 aprile dopo un lungo ricovero in ospedale. Buckingham Palace ha diramato tutti i dettagli.

L’ultimo saluto al principe Filippo: sabato 17 alle 3

I funerali del principe avranno luogo sabato 17 aprile alle 3 in punto nella cappella di San Giorgio a Windsor, alla presenza di un massimo di 30 persone, i suoi cari. Tra loro ci sarà sicuramente il principe Harry, che si è già messo in isolamento nella sua casa di Montecito prima della partenza verso la Gran Bretagna. Anche sua moglie, la duchessa di Sussex, avrebbe voluto presenziare alle esequie ma il medico le ha sconsigliato il viaggio dato il suo stato interessante. Meghan Markle è in attesa di una bambina.

Alle 2.45 inizia la processione

Una Land Rover porterà il feretro del principe Filippo dall’entrata principale del castello ai gradini ovest della cappella. La bara avvolta dallo stendardo personale del principe e adornata con fiori. Sullo stendardo, il suo cappello e la sua spada. Alle 2.40 un gruppo di portantini del primo battaglione dei granatieri porterà la bara dall’entrata principale alla Land Rover.

Alle 2.45 il principe Carlo e altri membri della famiglia reale seguiranno il feretro in processione insieme a membri delle Forze Armate, di entrambi i sessi e a debito distanziamento sociale. Altri rappresentanti dei vari reggimenti legati al Duca d’Edimburgo renderanno omaggio dalla corte interna del castello quando la bara lascerà l’entrata principale. Ai gradini ovest, quattro persone della Marina Reale porteranno a spalle la bara verso l’ingresso della cappella di San Giorgio mentre la Banda della Marina Reale suonerà.

Il servizio funebre officiato dall’arcivescovo di Canterbury

L’Arcivescovo di Canterbury Justin Welby e il Decano di Windsor David Conner officeranno la cerimonia privata che seguirà la processione militare e comincerà dopo un minuto di silenzio in onore del principe. Tutti i presenti all’interno della cappella indosseranno la mascherina, in ottemperanza delle norme anti-Covid. Alla fine della cerimonia, la bara del Duca d’Edimburgo verrà interrata nella Cappella Reale sotto la cappella.

La richiesta della Royal Family ai sudditi: “State a casa”

I funerali avranno luogo all’interno dei confini del castello. I sudditi sono stati pregati di non raggiungere Windsor o le altre residenze reali per rendere omaggio al marito della regina ma di seguire la cerimonia in televisione. “Per quanto ci addolori che i sudditi non possano partecipare fisicamente all’evento per commemorare il Duca, la Famiglia Reale ha invitato tutti a manifestare il proprio cordoglio nel mondo più sicuro possibile e di non visitare Windsor o altre residenze reali,” ha comunicato un portavoce di Buckingham Palace.

Otto giorni di lutto nazionale, due settimane di Lutto Reale

“È desiderio della famiglia che tutti continuino a seguire le linee guida del Governo per tenere sé e gli altri al sicuro. I funerali di Sua Altezza Reale verranno trasmessi in modo da dare a tutti la possibilità di partecipare, di piangere con noi e di celebrare la vita straordinaria del Duca d’Edimburgo“. Oltre agli otto giorni di lutto nazionale annunciati dal governo la regina ha disposto per i membri della famiglia due settimane di Lutto Reale durante le quali tutti vestiranno il nero o l’uniforme con fasce da lutto e parteciperanno solo a eventi considerati appropriati date le circostanze.