Tommaso Zorzi ‘ruba’ il posto alla D’Urso? L’indiscrezione

Reduce dalla vittoria al Grande Fratello Vip 5, Tommaso Zorzi sta vivendo un periodo di grande prosperità e fortuna. L’influencer, diventato ormai opinionista amato e senza peli sulla lingua dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi, potrebbe ben presto rubare il posto a Barbara D’Urso. La conduttrice campana, infatti, potrebbe lasciare parte del suo lavoro a Zorzi per la prossima stagione televisiva.

Un grande successo

Fin dall’inizio del suo percorso al Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi aveva dimostrato di possedere una grande capacità dialettica ed anche ottima propensione all’intrattenimento. Il ragazzo, che parla anche fluentemente l’inglese, sembrerebbe avere tutte le carte in tavola per poter condurre uno show tutto suo. Questo auspicio, che in passato anche la sua grande amica Stefania Orlando gli aveva fatto, in realtà potrebbe essere più realistico che mai. Secondo indiscrezioni, infatti, Tommaso potrebbe accasarsi alla domenica pomeriggio al posto del programma di Barbara D’Urso. In quel modo, qualora dovesse essere confermata tale ipotesi, la Carmelita Nazionale si ritroverebbe orfana di uno dei suoi amatissimi show.

Presto in tv

Tommaso Zorzi è sicuramente uno dei personaggi più amati da apprezzati dell’ultima stagione televisiva. Dopo la vittoria ottenuta al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini, Tommaso continua a farsi valere nelle vesti da opinionista con Iva Zanicchi ed Elettra Lamborghini nella nuova edizione dell’Isola dei Famosi condotta da Ilary Blasi. Nelle ultime ore si starebbe parlando incessantemente del suo futuro lavorativo in quanto, le sue doti e la sua professionalità potrebbero portarlo molto lontano. Tali parole sarebbero state anche confermate da Maurizio Costanzo che in un’intervista ha confermato che Tommaso è un vero e proprio fenomeno mediatico. Spera di averlo anche sul palco del Maurizio Costanzo Show.

In realtà, quando era nella casa del Grande Fratello, proprio Maria De Filippi collegandosi con gli inquilini, aveva palesato inizialmente a Tommaso che non era fra i suoi preferiti ma poi si è resa conto della splendida persona qual è e che forse in futuro uno spazio nelle sue trasmissioni lo avrebbe trovato volentieri. Stando alle ultime indiscrezioni, però se il prossimo anno si ritroverà nella domenica pomeriggio di Canale 5, questo non è dato sapere ma ciò che sembrerebbe essere più realistico e più imminente sarebbe un’ipotetica conduzione di uno show in seconda serata su Italia 1.

Tommaso Zorzi e il futuro

Fin dal suo ingresso nel Grande Fratello vip, Tommaso Zorzi non si è mai nascosto dietro ad un dito. Ha sempre fatto della sua grande professionalità e del suo modo di essere il pane quotidiano per cui è sempre stato apprezzato dai telespettatori e dal pubblico dei social.

Proprio questa sua grande capacità di intrattenimento ed il suo modo di essere fermamente fuori dagli schemi, potrebbero indurlo a diventare ancor di più uno dei volti più amati del piccolo schermo.