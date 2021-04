Massimiliano Allegri lascia tutti di stucco: arriva il secco no

Sono due anni che Massimiliano Allegri non siede in panchina per allenare una squadra e, adesso, si attende che il tecnico torni a conquistare scudetti e vittorie. Ma il suo ultimo secco no ha lasciato tutti di stucco.

Classe 1967, Massimiliano Allegri è uno degli allenatori più apprezzati degli ultimi tempi. Ex centrocampista che ha militato in numerose squadre tra cui il Napoli (1997-1998), si è seduto per la prima volta sulla panchina come tecnico per allenare l’Aglianese. Da quel momento, la sua carriera è stata in continua salita e Massimiliano Allegri si è trovato a dirigere squadre importanti come Milan e Juventus.

Sono stati proprio gli anni tra il 2014 e il 2019, al timone della squadra bianconera, a rendere l’allenatore uno dei più desiderati dai migliori team calcistici europei. Vincitore di ben cinque scudetti con la Juventus, due Super Coppa e quattro Coppa Italia, Allegri ha attirato l’attenzione degli appassionati di sport, ma anche della cronaca rosa per l’inizio della sua relazione – nel 2017 – con l’ex ragazza di Non è la Rai, oggi attrice, Ambra Angiolini.

Massimiliano Allegri, quale sarà il suo futuro?

Da ben due anni assente dai campi di calcio, Massimiliano Allegri ha già confermato di essere pronto a tornare a sedere sulla panchina con il ruolo di allenatore per la prossima stagione calcistica.

Sembra che il tecnico sia uno dei più desiderati dalla squadre nazionali ed europee tanto che, gli esperti, confermano che avrebbe già ricevuto numerose proposte.

Il nome dell’allenatore, infatti, pare sia richiestissimo da tre club in Italia e altri in Inghilterra e in Spagna, ma nelle ultime ore Allegri avrebbe rifiutato una importante proposta per uno dei club italiani.

In Italia sono Juventus, Roma e Napoli le società che avrebbero puntato Allegri come allenatore, ma nelle ultime ore lui avrebbe declinato l’invito di una di queste.

Il secco no di Massimiliano è stato per la società giallorossa alla quale, come spifferato dal giornalista Luca Momblano, avrebbe rifilato un sonoro rifiuto.

Massimiliano Allegri, futuro sportivo dipende da Ambra?

In tanti, dunque, si chiedono anche se Massimiliano Allegri valuterà le proposte di lavoro anche in base alla relazione con Ambra Angiolini.

Com’è noto, i due sono legati da tre anni, ma vivono una relazione a distanza dovuta agli impegni reciproci. La stessa Ambra, infatti, ha definito il loro amore itinerante trovando, proprio in questo aspetto, la bellezza del loro rapporto.

Certo è che, in base al futuro sportivo di Allegri, si deciderà anche la storia con la Angiolini e, se lui dovesse rimanere in Italia per allenare una delle squadre nazionali, sarà più facile per entrambi riuscire a coltivare la relazione.

Nessuno dei due, tuttavia, vincolerà le decisioni dell’altro e, qualora il tecnico dovesse volare oltre i confini nazionali, Ambra sarà lì a sostenerlo in questa nuova avventura calcistica.