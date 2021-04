Can Yaman disattiva il profilo Instagram e sparisce dai social

I fan di Can Yaman sono preoccupatissimi: l’attore turco ha deciso di disattivare il suo profilo Instagram sparendo dal radar dei suoi sostenitori, ma anche dei numerosissimi hater.

Nelle ultime ore il profilo Instagram di Can Yaman è irraggiungibile: per motivi ancora sconosciuti, l’attore turco ha deciso di disattivare anche questo account social. Non è la prima volta che Yaman prende una decisione così drastica: mesi addietro aveva fatto la stessa cosa con Twitter non riattivando più il suo profilo e, questa volta, potrebbe succedere anche con Instagram.

Ma per quale motivo Can, divenuto famoso in Italia per la serie tv Daydreamer – Le ali del sogno, avrebbe preso una decisione così drastica nei confronti dei fan? Negli ultimi tempi, com’è noto, Yaman è finito nel mirino degli hater per la sua relazione con la conduttrice sportiva Diletta Leotta. Secondo molti, infatti, i due avrebbero messo in scena un amore per guadagnare popolarità, ma sarebbero già stati scoperti e messi alla gogna.

Can Yaman, profilo disattivato per gli hater?

Nelle settimane precedenti, Can Yaman è finito sotto l’attacco implacabile degli hater che lo hanno accusato di essersi prestato ad un teatrino per ottenere popolarità in Italia.

A nulla sono valse le rassicurazioni dell’attore turco che, in più di un’occasione, ha ribadito la veridicità del suo amore con Diletta Leotta.

Eppure, secondo molti, le foto condivise dai due sui social, in cui appaiono felici ed innamorati, non sono altre che degli scatti posati e realizzati con la collaborazione di paparazzi complici.

Le numerose critiche, dunque, potrebbero aver spinto Yaman a cancellare definitivamente il suo account Instagram per evitare di scontrarsi, ogni giorno, con le offese, gli insulti e le parole feroci della gente.

Can Yaman e Diletta Leotta, matrimonio annullato

Intanto, è proprio di questi ultimi giorni, la notizia che Can Yaman e Diletta Leotta avrebbero annullato le nozze programmate per il prossimo agosto.

La coppia, insieme solo da alcuni mesi, ha attirato fin da subito l’attenzione degli appassionati di cronaca rosa e i paparazzi più spietati.

Can era stato avvistato nella Capitale insieme alla mamma della Leotta mentre era intento ad acquistare quello che sarebbe diventato l’anello di fidanzamento.

Un brillocco da ben 40 mila euro con cui l’attore turco pare abbia chiesto alla conduttrice sportiva di diventare sua moglie.

I due, che già convivono a Roma in un appartamento extralusso, avevano quindi deciso di sposarsi ma, stando alle ultime indiscrezioni, sarebbe stata proprio Diletta ad insistere sul rinvio delle nozze.

L’esperto di gossip Santo Pirrotta aveva annunciato a Ogni Mattina su TV8 la data del matrimonio tra la Leotta e Yaman: il 16 agosto.

Negli ultimi giorni, però, pare che tutto sia stato rimandato e qualcuno in rete vocifera che Can sia ritornato in Turchia dopo aver disattivato il suo profilo Instagram.