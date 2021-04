La tanto amata e seguita trasmissione di Forum, da anni ormai, è sulla cresta dell’onda e registra sempre un ottimo seguito ma c’è anche molta curiosità sui guadagni degli attori che si prestano per le cause televisive. Vediamolo insieme.

Tra le trasmissioni televisive, da ben trent’anni, il programma di Forum è uno dei più seguiti e amati dal pubblico italiano. Il format del programma si concentra su una sorta di ‘tribunale televisivo’ dove c’è un vero e proprio giudice, ci sono i due partecipanti che si scontrano in un contraddittorio televisivo e c’era, prima del Covid-19, il pubblico in studio che dava il suo parere popolare.

Dopo aver enunciato il motivo della diatriba e aver ascoltato il parere delle persone in studio, veniva emanata la sentenza del giudice. Le storie proposte, per la maggior parte, sono veritiere e hanno come partecipanti i diretti interessati mentre, in altri casi, a prestare il volto alle contro parti ci sono degli attori. Sapete quanto guadagnano per interpretare determinati ruoli?

Forum: quanto guadagnano gli attori delle cause?

La rivelazione, che ha lasciato un po’ sorpresi i telespettatori, è stata svelata dalla stessa conduttrice, la giornalista Barbara Palombelli, che da qualche anno ha raccolto il testimone di Paola Perego.

In pratica la Palombelli ha sciolto l’arcano sui dubbi dei partecipanti: sono persone reali oppure degli attori? Così alla domanda posta dal settimanale ‘Tivù’, Barbara Palombelli ha chiaramente detto che una parte delle persone presenti durante la causa sono i diretti interessati ma ci sono anche degli attori.

La conduttrice ha sottolineato che la ricerca degli attori durante le cause viene svolta in modo minuzioso e scrupoloso perché si scelgono persone che siano realmente in grado di interpretare quei ruoli, nel modo più naturale possibile. Per questo si svolge un “casting pazzesco” ha detto la Palombelli.

Sdoganata questa notizia, la curiosità si sposta verso i guadagni che ricevono questi attori delle cause. Così la risposta è stata fornita da ‘IlFattoquotidiano.it’ che avrebbe rivelato come i compensi ruotano intorno alle 250 euro fino ad un massimo di 500 euro per puntata, più rimborso spese di trasporto e di alloggio.

Il successo di Forum

Nonostante un iniziale sorpresa sulla notizia confermata da Barbara Palombelli verso gli attori protagonisti, il pubblico da casa, però, non ha smesso di seguire il programma di Forum. Certo c’è stato uno stupore soprattutto da chi pensava di trovarsi davanti a persone reali, che erano davanti alle telecamere, per perorare le loro vicende personali.

Dopo un primo momento di ‘smarrimento’ nel sapere che le urla e le litigate televisivi sono costruite e seguono un copione, lo share del programma di Forum, però, non è diminuito. Il successo del programma dipende, oltre dalla naturalezza delle situazioni, dalle cause che riprendono situazioni che si propongono nella vita di ognuno di noi.

Ed è per questo che, senza dubbio, il successo di Forum da ben trentasei anni non è mai diminuito, nonostante al timone ci siano stati molti cambi di guida. Tra le conduttrici, infatti, ci sono state: Catherinee Spaak, Rita Dalla Chiesa, Paola Perego ed oggi la talentuosa Barbara Palombelli.