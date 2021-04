Matrimonio a prima vista, lite furiosa tra Francesco e Martina: lei fugge

La nuova edizione di Matrimonio a prima vista sta per volgere al termine e, prima del confronto con gli esperti, le coppie si sono riunite. Ma la lite furiosa tra Francesco e Martina ha rotto l’armonia della serata.

L’appuntamento di ieri, 14 aprile, con le puntate di Matrimonio a prima vista è stato scoppiettante e ad alta tensione. Dopo le nozze, celebrate rigorosamente al buio tra i partecipanti di questa edizione – Salvatore Bonfiglio e Santa Marziale, Clara Campagnola e Fabio Peronespolo, e Francesco Muzzi e Martina Pedaletti – le coppie sono partite per il viaggio di nozze prima di dare il via alla convivenza.

Il loro viaggio, dunque, sta per volgere al termine e, prima del confronto finale con gli esperti di Matrimonio a prima vista, i partecipanti hanno avuto l’opportunità di ritrovarsi per una reunion. Una serata che si preannunciava all’insegna dei ricordi e delle emozioni, però, si è trasformata in una guerra tra Francesco e Martina. Causa di tutto il video del matrimonio che alla sposa non è piaciuto: lui ha voluto condividere lo stato d’animo della compagna con gli altri concorrenti e ne è nata una lite furiosa.

Scontro di fuoco tra Francesco e Martina

Poco prima della cena con le altre coppie, ognuna di loro è stata omaggiata dalla produzione con il video del matrimonio in cui venivano riassunti i momenti più belli di quella giornata.

Lontano dalle telecamere, Martina ha espresso tutto il suo disappunto per le immagini mostrate nelle registrazioni chiedendo, però, a Francesco di non parlare pubblicamente del suo pensiero.

Ritrovatisi tutti per cena, le coppie hanno iniziato a chiacchierare e Muzzi, a dispetto della richiesta della sua sposa, ha rotto il silenzio chiedendo a lei cosa ne pensasse del video delle nozze.

Una sorta di prova del nove per Martina, messa spesso sotto accusa da Francesco perché troppo negativa e incapace di dire realmente a tutti il suo pensiero.

Davanti alle domande del marito, però, lei ha sbottato e si è alzata da tavola andando via e lasciando tutti di stucco.

“Allora io vado al bagno parli da solo. Continua a mettere tutto in piazza”, ha urlato lei mentre abbandonava la cena con le altre coppie di Matrimonio a prima vista.

Leggi anche–>Matrimonio a prima vista, intervista a Giorgia Pantini: “L’amicizia con Nicole la cosa più importante. Ora parteciperei ad un altro reality”

Leggi anche–>Matrimonio a Prima Vista, le novità della nuova edizione

Francesco e Martina, addio dopo Matrimonio a prima vista?

Su suggerimento di Fabio, Francesco ha raggiunto la moglie per un confronto faccia a faccia, ma la situazione si è fatta sempre più infuocata.

La lite è proseguita e, alla fine, Muzzi ha deciso di tornare a tavola dagli altri trovando in questi ultimi una spalla su cui potersi sfogare.

“Mi sono rotto a darle sempre ragione. Non mi pare di aver fatto qualcosa di grave – ha commentato lui – . Per me non c’era bisogno di fare questa sceneggiata. Sono sempre io che devo capire lei”.

Martina, quindi, ha telefonato a Francesco per invitarlo a proseguire la cena senza parlare pubblicamente dei loro problemi ma, anche in questo caso, le parole della donna hanno scatenato l’ira dello sposo.

“Tu a me non mi comandi. Io parlo quanto mi pare. Se vuoi vieni qua, che sei stata pure maleducata verso le altre persone che stanno qua. Se vuoi vieni qua anziché scappare in camera”, ha urlato lui.

Alla fine, Martina è ritornata al tavolo per festeggiare il compleanno di Salvo, ma la tensione era palpabile e, dopo questa lite furiosa, gli spettatori di Matrimonio a prima vista si chiedono se la coppia riuscirà a resistere anche dopo il programma.