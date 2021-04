Carlo Conti scappa da Maria De Filippi: gli amici messi a dura prova

Maria De Filippi ormai da anni è una delle regine indiscusse del piccolo schermo italiano, grazie ai suoi programmi conquista milioni di telespettatori facendoli appassionare con storie d’amore, talento e intrattenimento. La conduttrice è una delle principali concorrenti di Rai 1.

Dopo la fine di C’è Posta per Te, che anche in questa nuova edizione ha raggiunto risultati da capogiro, è il momento del serale di Amici, talent show che vede sfidarsi i principali talenti del canto e del ballo trovati durante il daytime.

Il successo di Amici

Il 20 marzo ha preso il via la ventesima edizione del talent show di Maria De Filippi e finora ha confermato le aspettative riuscendo a raggiungere incredibili risultati. Nella serata del 10 aprile Amici ha intrattenuto 6 milioni di telespettatori conquistando il 26% di share. Inoltre si è dimostrata vincente la scelta di portare lo show il sabato sera, mettendo in difficoltà il primo canale della tv di Stato. Infatti nelle ultime settimane c’è stato un po’ di scompiglio nel palinsesto di Rai 1, causato proprio dal programma condotto da Maria De Filippi.

La fuga di Carlo Conti da Maria De Filippi

Inizialmente per contrastare l’ondata del serale di Amici era previsto il debutto del nuovo programma di Carlo Conti, Top Dieci, varietà in cui due squadre formate da tre personaggi pubblici si sfidano alla scoperta del nostro paese. Nonostante un primo annuncio che vedeva lo show condotto da Conti collocato il sabato sera, a pochi giorni dal debutto è stato comunicato un cambiamento con l’inizio di Top Dieci previsto per il venerdì 23 aprile, piuttosto che il sabato sera. Per il nuovo programma di Conti si tratta del secondo rinvio, dopo un primo di 7 giorni. La scelta di modifica nel palinsesto di Rai 1 è stata evidentemente fatta per evitare il confronto con Amici di Maria De Filippi.

Le modifiche al palinsesto di Rai 1

Questa modifica ha comportato anche lo spostamento dello speciale di Canzone Segreta, show condotto da Serena Rossi, da venerdì 23 aprile a martedì 20 aprile. Salvo ulteriori cambiamenti a sfidare Amici nella serata di sabato sarà la replica di Sotto Copertura, fiction composta da due stagioni e conclusa nel 2017 con protagonista Claudio Gioè nei panni di Michele Romano.