Leonardo, via alla seconda stagione: tutti i dettagli

La serie su Leonardo da Vinci con Aidan Turner e Matilda De Angelis conquista il pubblico ed è pronta a tornare con la seconda stagione.

Si è appena concluso il viaggio indietro nel tempo che casa Rai ha regalato ai telespettatori italiani con Leonardo, la serie evento che ha raccontato la vita di uno dei geni del Rinascimento italiano: Leonardo da Vinci. Gli ultimi due episodi sono stati ricchi di suspence e hanno svelato il mistero che ha accompagnato tutta la prima stagione: la verità sull’assassinio di Caterina da Cremona, interpretata da Matilda De Angelis. Nemmeno il tempo di chiudere il cerchio che già i fan della serie chiedono a gran voce una seconda stagione e così sarà: ecco tutti i dettagli.

Leonardo 2: le anticipazioni dei produttori

Già durante la conferenza stampa di presentazione di Leonardo si era accennato a una continuazione della storia creata da Frank Spotnitz e Steve Thompson. Il presidente di Sony Pictures Television Wayne Garvie aveva dichiarato: “Leonardo sta andando molto bene… Forse possiamo dire che c’è una seconda stagione che stiamo immaginando. Proprio così. La stiamo proponendo e ci piacerebbe molto”, lasciando trasparire una certa positività riguardo a un sequel. Anche il coinvolgimento dei creatori risultava assicurato: “Sicuramente Frank sarà ingaggiato insieme con Steve. Li inchioderemo alla tastiera del computer in modo che riescano a elaborare delle sceneggiature altrettanto avvincenti e noi dovremmo assolutamente produrle. Sarà un piacere”, aveva affermato Wayne Garvie.

Leonardo 2: la trama

La conferma definitiva è arrivata poco dopo. Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide (che produce la serie insieme a Rai Fiction, Big Light Productions in associazione con France Télévisions, RTVE e Alfresco Pictures), ha dichiarato ai microfoni di RTL 102.5 che Leonardo tornerà con una seconda stagione. Il produttore, inoltre, si è sbilanciato con qualche anticipazione e ha svelato che i nuovi episodi racconteranno di “un Leonardo segreto a Roma”. L’artista, infatti, si trasferì nella capitale nel 1514 grazie all’aiuto di Giuliano de’ Medici, fratello del papa Leone X, che gli mise a disposizione un alloggio in Vaticano. In quegli anni Leonardo da Vinci si dedicò soprattutto agli studi scientifici entrando in contatto con artisti come Raffaello e Michelangelo.

Leonardo 2: chi ci sarà nel cast

Per quanto riguarda il cast, ancora non si sa con certezza quali attori torneranno sotto i riflettori per la seconda stagione di Leonardo. In ogni caso, non c’è dubbio che sarà sempre Aidan Turner a ricoprire i panni del protagonista. Al momento l’attore attualmente si trova a Toronto, in Canada, per lavorare su altri progetti ma prossimamente tornerà in Italia per girare i nuovi episodi. Per quanto riguarda gli altri personaggi principali della serie, tutto fa pensare che non torneranno in scena. Per quanto riguarda Matilda De Angelis, la storia di Caterina da Cremona si è conclusa con la prima stagione e l’attrice è attualmente impegnata sul set di diverse nuove produzioni, tra cui Robbing Mussolini, il nuovo film di Renato De Maria. Stessa cosa per Freddie Highmore: anche le vicende del suo personaggio ormai dovrebbero essersi concluse. Tutto fa pensare che la nuova stagione vedrà diversi nuovi volti nel cast, ma bisognerà ancora aspettare per scoprire quali.

