Ballando con le Stelle nella bufera, piovono critiche sul programma: compare un messaggio

Sul profilo Twitter del programma Ballando con le Stelle è apparso uno strano re-tweet, eliminato poco dopo: ecco cosa è successo.

Dopo il messaggio di cordoglio dell’ex ministra della Sanità Beatrice Lorenzin che ha fatto discutere dentro e fuori dal mondo del web, su Twitter continuano le gaffe dei social media manager. L’ultima non riguarda un personaggio in particolare ma il profilo di Ballando con le Stelle. Sulla pagina ufficiale dello show di Rai1 condotto da Milly Carlucci è apparso uno strano re-tweet che è stato subito intercettato dal popolo del web sempre attento ai minimi dettagli.

Il re-tweet di Ballando con le Stelle

Il commento in questione, tutt’altro che in tema con lo spirito del programma di ballo, è diventato virale in pochi minuti, raccogliendo centinaia di condivisioni. Si tratta del commento fatto da un utente su Twitter che, per motivi ancora sconosciuti, è stato ricondiviso dal profilo di Ballando con le Stelle.

Chi si occupa di gestire i profili social dello show del primo canale della Tv di Stato, ha infatti retwittato il seguente messaggio:

“Sapete cosa mi manca del mio lavoro? Succhiare il ca**o del mio capo nei cessi era una cosa che amavo. Da Morire”

Cosa è successo

Cosa sia successo alla pagina della trasmissione televisiva non è ancora chiaro. Potrebbe trattarsi di un semplice errore del/della social media manager oppure qualche hacker potrebbe essersi impossessato del profilo del talent show.

La replica di Ballando con le Stelle

Chiaramente il team di Ballando con le Stelle ha provveduto a cancellare il commento volgare dalla pagina. L’autore del messaggio, un utente di nome Salvatore, ha invece eliminato il suo profilo su Twitter salvo poi riattivarlo poco dopo con un nuovo username: “ragno pomp***ro”. Adesso pare sia tornato al nome originale ma ovviamente i commenti nel mondo del web non si sono placati e si continua a parlare del re-tweet. Nonostante il polverone alzato, né la trasmissione né Milly Carlucci si sono ancora espressi sull’incidente, per cui tutte le spiegazioni che sottendono all’accaduto sono pure congetture.

Ballando con le Stelle: la nuova edizione

Intanto, al pari di altri programmi televisivi, anche la nuova edizione di Ballando con le Stelle è slittata a causa del Covid-19. Già nel 2020 la trasmissione era stata spostata dalla primavera all’autunno e anche per quest’anno si prevede la stessa programmazione, dal momento che l’edizione precedente è terminata soltanto da pochi mesi. Nel frattempo, casa Mediaset sta portando a casa ottimi numeri grazie al serale di Amici, che sta coinvolgendo i telespettatori non soltanto per lo spettacolo offerto ogni sabato in prima serata ma anche per tutte le storie d’amore che sono nate all’interno della casetta. Discorso a parte merita poi Alessandra Celentano, che come ogni anno sta infuocando il web con i suoi commenti pungenti elargiti senza peli sulla lingua. Per vedere Ballando con le Stelle di Milly Carlucci, invece, si dovrà aspettare il prossimo autunno. Si spera solo che la questione social media verrà chiarita prima di quella data e che non si ripetano altri incidenti del genere.

